"Le cassette delle deiezioni canine sono bloccate dai giornali" VIDEO - Tempostretto

La precisazione di Messina Servizi: "Un uso improprio da parte di alcuni cittadini provoca il problema, con l'ingresso bloccato e il contenitore vuoto"

MESSINA – Cassette delle deiezioni canine che rimangono piene, con sacchetti a terra: un problema sollevato da diversi cittadini. Messina Servizi ha inviato un video: “Come si evince dal filmato, nel caso specifico si tratta di una cassettina in via Peculio Frumentario, l’ingresso era bloccato e l’interno vuoto. Spesso i contenitori vengono infatti bloccati nelle aperture a causa di un uso improprio di giornali o volantini, di dimensioni eccessive, e non di sacchetti specifici. C’è anche chi non utilizza per niente i sacchetti… Quest’uso improprio rende a volte impraticabile il servizio. Il nostro personale interviene, calcolando il tempo di riempimento, ma questi intoppi non aiutano”.