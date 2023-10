Che comodità il parcheggio in seconda fila... - Tempostretto

Quando cambieranno mentalità tanti automobilisti messinesi?

Segnlazione WhatsApp al 366.8726275: ” Via Garibaldi ieri, mercoledì 11 ottobre, alle 11.10: Il top della seconda fila.”

Non sappiamo se il signore appoggiato alla macchina parcheggiata in seconda fila ne sia il proprietario, ma il sospetto è davvero forte. Peraltro, capita spesso di vedere situazioni analoghe, con automobilisti tranquillamente posizionati dentro o fuori le loro autovetture in seconda fila, incuranti del disagio che provocano. Non si vede neanche l’ombra di un agente della polizia municipale e c’è la necessità di un rafforzamento della presenza nel territorio.