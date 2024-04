Reggio. Polizia locale, prosegue l’attività a tutela del decoro urbano, arresti e denunce

Sul fronte dell'occupazione abusiva di immobili negli ultimi due giorni sono stati individuate tre unità immobiliari occupati abusivamente

REGGIO CALABRIA – La Polizia Locale di Reggio Calabria nei giorni scorsi ha avviato azioni mirate a tutela del decoro urbano. Nell’ambito dei servizi di polizia amministrativa , gli agenti del comandante Zucco hanno elevato tre verbali per occupazione abusiva di suolo pubblico a carico di alcuni locali del centro e apposto i sigilli ad un dehor installato senza titolo autorizzativo; il titolare dello stesso è stato anche deferito all’autorità giudiziaria. Sul fronte dell’occupazione abusiva di immobili negli ultimi due giorni sono stati individuate tre unità immobiliari occupati abusivamente. I trasgressori sono stati denunciati mentre un’unità immobiliare è stata contestualmente sgomberata. Le attività seguono quelle di alcuni giorni fa quando la polizia locale nel quartiere Arghillà aveva denunciato dodici persone per occupazione abusiva di immobili di edilizia residenziale pubblica e furto aggravato di energia elettrica e acqua ed un pregiudicato era stato tratto in arresto in collaborazione con la Polizia di Stato. Dall’inizio dell’anno ad oggi sono oltre trenta i soggetti deferiti per occupazione abusiva di immobile di edilizia residenziale pubblica. I servizi continueranno nei prossimi giorni.