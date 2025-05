“Che senso ha liberare lo spazio fermata Atm se i bus non lo usano?”

L'Atm sta richiedendo un giusto sacrificio agli automobilisti ma deve anche pretendere che i suoi autisti utilizzino correttamente gli spazi liberati alle fermate

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Linea 21, Atm ore 10:35 del 17/05/2025, strada libera senza macchine per potersi mettere in sicurezza ed effettuare la fermata. Ma si preferisce farla in mezzo alla strada, senza stringersi, con conseguente fila di macchine in attesa che finisca la salita e discesa delle persone. Però togliamo i parcheggi per i cittadini , e loro poi non utilizzano lo stallo apposito”.

L’Atm sta svolgendo un corretto lavoro anche di tipo sanzionatorio per liberare dalla sosta di auto gli spazi riservati alle fermate degli autobus. In questo modo gli utenti possono salire e scendere dagli autobus in sicurezza e inoltre non si reca intralcio alla circolazione. Non è accettabile, però, la situazione descritta e documentata dal nostro lettore che, peraltro, non è neanche isolata.