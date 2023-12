Che tristezza le auto sul marciapiede - Tempostretto

Il nuovo comandante della polizia municipale ha visto pochi agenti in strada. Per proteggere i marciapiedi dagli incivili rimangono solo i dissuasori

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Via 24 maggio. No comment!”

Alle volte viene il dubbio che l’automobilista messinese non sappia che sui marciapiedi non si possono parcheggiare le auto. È un’abitudine assurda che non si riesce a debellare perché, evidentemente, è entrata nell’apparato genetico dell’incivile locale. Visto che lo stesso nuovo comandante della polizia municipale ha ammesso di aver visto pochi agenti in strada, l’unica soluzione rimane l’installazione di dissuasori che impediscano il parcheggio. Solo così i pedoni potranno riaprropriarsi dello spazio a loro destinato.