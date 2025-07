Chi era la bimba di 8 anni annegata in piscina a Rende

Simona Vanessa Szilagy avrebbe compiuto 9 anni a ottobre. Si ipotizza un malore

Remde – Avrebbe compiuto 9 anni ad ottobre Simona Vanessa Szilagy, la bimba annegata nella piscina del parco acquatico di Rende. La piccola stava giocando in acqua in una delle vasche del parco Santa Chiara. Al vaglio le cause della morte, si ipotizza un malore.

Simona Vanessa è stata soccorsa da un paramedico libero dal servizio che si trovava nel parco acquatico. L’uomo ha recuperato la bimba dall’acqua, la trasportata a bordo vasca ed ha tentato di rianimarla, in arresa del 118. Ma quando l’ambulanza è arrivata per la bimba non c’era più niente da fare. i

I carabinieri di Rende, coordinati dal sostituto procuratore di Cosenza Antonio Bruno Tridico hanno avviato gli accertamenti per fare luce sulla tragedia.