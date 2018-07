S. Teresa. La Patrona torna in mezzo al suo popolo, al via la festa VIDEO

S. TERESA DI RIVA. Con la tradizionale S. Messa dell’Aurora, celebrata alle 6 dal parroco, padre Ettore Sentimentale e la traslazione del Simulacro ligneo della Madonna del Carmelo dall’Altare maggiore alla vara processionale, hanno avuto inizio questa mattina i solenni festeggiamenti in onore della Patrona di S. Teresa di Riva. Numerosi fedeli hanno gremito il Santuario per partecipare alla funzione religiosa ed assistere alla “discesa”. Uno dei momenti più suggestivi dei festeggiamenti, che segna il ritorno in mezzo al suo popolo della Vergine del Carmelo, alla quale i santateresini sono visceralmente legati. Le celebrazioni culmineranno il prossimo 16 luglio con il solenne Pontificale delle 10 e 30 (che sarà presieduto dal neo Vescovo ausiliare, mons. Cesare Di Pietro e la processione, in programma alle 18. GUARDA IL VIDEO: https://youtu.be/DC768a5_fDA