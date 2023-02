Chiuso al transito cavalcavia su A-18 a S. Teresa di Riva per lavori straordinari - Tempostretto

Istituito il doppio senso di circolazione nella Via Leonardo Sciascia

S. TERESA DI RIVA – Chiuso per consentire lavori di manutenzione straordinaria fino al 17 marzo (e comunque fino al termine dell’intervento) il cavalcavia numero 2 dell’autostrada Messina-Catania (A-18) all’altezza di via Leonardo Sciascia. Durante questo periodo è istituito il doppio senso di circolazione nella Via Leonardo Sciascia, nel tratto compreso tra la Via Roma ed il Cavalcavia ed é consentito il transito esclusivamente ai residenti e proprietari di terreni. E’ stata disposta con ordinanza del Comune, la riapertura al transito del cavalcavia, per motivi di ordine pubblico, in occasione delle manifestazioni di Carnevale dal 18 al 21 febbraio prossimi.