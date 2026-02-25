Chiuso al transito un tratto della Sp 161/a Alcara Li Fusi – Longi

Necessari lavori di consolidamento dal 27 febbraio al 30 giugno 2026

Dal prossimo 27 febbraio sarà chiuso temporaneamente al traffico il tratto della strada provinciale n. 161/a “Alcara Li Fusi – Longi”, compreso tra il Km 1+500 e il Km 2+700. Il provvedimento è stato disposto dopo un sopralluogo tecnico che ha rilevato la necessità di intervenire con opere di consolidamento della sede stradale per garantire adeguate condizioni di sicurezza.



L’interdizione si rende indispensabile per consentire l’esecuzione degli interventi in condizioni di piena tutela della pubblica incolumità. La chiusura sarà in vigore fino al prossimo 30 giugno, nella fascia oraria compresa tra le ore 08:00 e le ore 17:00, dal lunedì al venerdì di ogni settimana, con esclusione dei giorni festivi e non lavorativi.