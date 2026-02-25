 Chiuso al transito un tratto della Sp 161/a Alcara Li Fusi – Longi

Chiuso al transito un tratto della Sp 161/a Alcara Li Fusi – Longi

Redazione

Chiuso al transito un tratto della Sp 161/a Alcara Li Fusi – Longi

mercoledì 25 Febbraio 2026 - 19:20

Necessari lavori di consolidamento dal 27 febbraio al 30 giugno 2026

Dal prossimo 27 febbraio sarà chiuso temporaneamente al traffico il tratto della strada provinciale n. 161/a “Alcara Li Fusi – Longi”, compreso tra il Km 1+500 e il Km 2+700.  Il provvedimento è stato disposto dopo un sopralluogo tecnico che ha rilevato la necessità di intervenire con opere di consolidamento della sede stradale per garantire adeguate condizioni di sicurezza.

L’interdizione si rende indispensabile per consentire l’esecuzione degli interventi in condizioni di piena tutela della pubblica incolumità. La chiusura sarà in vigore fino al prossimo 30 giugno, nella fascia oraria compresa tra le ore 08:00 e le ore 17:00, dal lunedì al venerdì di ogni settimana, con esclusione dei giorni festivi e non lavorativi.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

LCS Arredamenti a Messina. Mobili per valorizzare la vostra casa
Forte San Salvatore apre le porte ai messinesi: si potrà visitare due sabati al mese VIDEO
Riforma della giustizia, D’Andrea: “A rischio l’indipendenza della magistratura”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED