Chiusura mercato Vascone, aperte le domande per il trasferimento

66 posti disponibili nel parcheggio di via Catania, 10 al Sant'Orsola e 3 a Zaera

Il mercato Vascone sarà chiuso per lavori dal 13 marzo al 30 novembre. Come già anticipato, gli operatori possono fare domanda entro il 28 febbraio per il trasferimento nelle aree individuate: 66 posti al parcheggio di via Catania, 10 al mercato Sant’Orsola, 3 allo Zaera.

Il modello di domanda

Le domande devono essere compilate con questo modello e devono essere inoltrate via pec (obbligatoria) all’indirizzo protocollo@pec.comune.messina.it con allegata copia carta d’identità.

I richiedenti devono essere in regola con i versamenti relativi al Cup (Canone unico patrimoniale) ed in posizione di regolarità tributaria nei confronti dell’Ente o impegnarsi formalmente, con apposita istanza, a regolarizzare eventuali posizioni debitorie derivanti da omesso versamento di tributi locali, impegnandosi anche ad estinguere eventuali sanzioni derivanti da occupazione abusiva di suolo pubblico.

Il sorteggio

Le istanze saranno esaminate secondo l’ordine di presentazione e gli spazi individuati saranno assegnati temporaneamente tramite sorteggio pubblico che si svolgerà l’11 marzo 2024 alle ore 14,30 al Palacultura “Antonello da Messina” stanza numero 70.

Il problema energia elettrica

Un trasferimento, obbligato per consentire la realizzazione dei lavori, che scontenta soprattutto macellai e pescivendoli, una trentina. Infatti i 13 posti negli altri due mercati sono dotati di energia elettrica ma i 66 in via Catania no.