Chiusura PTE di Torregrotta: “Sud chiama Nord” presenta interrogazione

La causa, denunciano i portavoce del partito, riguarda la mancanza di personale medico. Presentata un’interrogazione al presidente Schifani

TORREGROTTA – Il Punto Territoriale d’Emergenza di Torregrotta chiuso “per carenza di Medici”. A denunciarlo è “Sud chiama Nord” che racconta di come un cartello sia stato esposto presso l’ambulatorio, invitando a rivolgersi alla guardia medica o al medico di famiglia.

Il partito, che invoca l’apertura del PTE di Torregrotta, ha già presentato un’interrogazione urgente al presidente della regione Sicilia Renato Schifani. Nel documento, con primo firmatario il deputato Ludovico Balsamo, viene chiesta la convocazione di una commissione alla presenza dell’assessore Giovanna Volo e il potenziamento del PTE.

«Basta ricordare -scrive il partito- che il presidio torrese copre un territorio che va da Villafranca Tirrena a Milazzo, compresi tutti i comuni della fascia tirrenica più collinari, e presta ogni anno più di 2000 interventi. Va da sé che è un presidio di fondamentale necessità per fronteggiare le urgenze di lieve o moderata entità, per non congestionare il Pronto soccorso di Milazzo».