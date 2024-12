Ciak Scuola Film Fest, a Messina Michele Placido per la cerimonia di premiazione

Con lui al Palacultura, il 19 dicembre alle ore 10.30, anche l'attrice e produttrice Federica Luna Vincenti

MESSINA – Sarà Michele Placido l’ospite d’onore durante la cerimonia di premiazione della XIV edizione del Ciak Scuola Film Fest, che si terrà il 19 dicembre 2024 alle ore 10:30 al Palacultura di Messina. L’artista, che si conferma Pirandelliano doc con la regia del film “Eterno visionario”, sarà presente con l’attrice e produttrice Federica Luna Vincenti per un evento che si preannuncia come il momento clou della manifestazione, dopo una settimana dedicata al cinema e alla cultura audiovisiva.

Il festival ha l’obiettivo di educare e sensibilizzare

Il festival, che ha preso il via il 16 dicembre e si chiuderà il 20, rappresenta un punto di incontro tra scuola di ogni ordine e grado e territorio, ospitando istituzioni, enti pubblici e privati, professionisti del settore cinematografico. Nato con l’obiettivo di educare e sensibilizzare le nuove generazioni, il Ciak Scuola Film Fest invita gli studenti a riflettere su temi di grande attualità, come ad esempio la sostenibilità ambientale, la sicurezza stradale, la lotta al bullismo, l’inclusione sociale, la legalità, il contrasto alla violenza di genere ed altri.

Fin dalla sua nascita, questa iniziativa non è stata solo un concorso, ma un progetto educativo e culturale configurato attraverso un format innovativo ispirato alla Pubblicità Progresso. Il festival è co-organizzato dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia dall’Associazione Educa, con l’Ente Teatro V. Emanuele di Messina, con il patrocinio di prestigiose istituzioni, tra cui l’Assessorato del Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana Quest’ultimo, voluto dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, integra il linguaggio cinematografico nei percorsi scolastici, educando gli studenti a leggere e comprendere le immagini in modo critico. Importanti anche i partner come le Università degli Studi di Catania e Messina, CSC Scuola nazionale di cinema, Anica Academy, Sicilia Film Commission, l’Ente Teatro Vittorio Emanuele di Messina, l’Ufficio scolastico provinciale di Messina.