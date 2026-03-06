Ciclone Harry. Dal 7 marzo riapre totalmente la ferrovia Messina – Catania

Tempi di ripristino pienamente rispettati

Dal 7 marzo 2026, a seguito della conclusione dei lavori straordinari all’infrastruttura dovuti agli ingenti danni causati dal ciclone Harry, riprende la circolazione ferroviaria tra Messina e Taormina sulla linea Messina – Siracusa. Per questi servizi, i canali di vendita di Trenitalia sono aggiornati.

Inoltre, nella giornata di sabato 7 marzo 2026 i treni R 5381 e R 12951 sono cancellati e sostituiti con bus rispettivamente tra le stazioni di Messina C.le e Siracusa e tra Messina C.le e Catania C.le. I bus partono da Messina C.le all’orario di partenza programmato del treno sostituito.

Pienamente rispettati i tempi indicati dopo i primi interventi.