 Ciclone Harry. Dal 7 marzo riapre totalmente la ferrovia Messina - Catania

Ciclone Harry. Dal 7 marzo riapre totalmente la ferrovia Messina – Catania

Redazione

Ciclone Harry. Dal 7 marzo riapre totalmente la ferrovia Messina – Catania

venerdì 06 Marzo 2026 - 07:50

Tempi di ripristino pienamente rispettati

Dal 7 marzo 2026, a seguito della conclusione dei lavori straordinari all’infrastruttura dovuti agli ingenti danni causati dal ciclone Harry, riprende la circolazione ferroviaria tra Messina e Taormina sulla linea Messina – Siracusa. Per questi servizi, i canali di vendita di Trenitalia sono aggiornati.

Inoltre, nella giornata di sabato 7 marzo 2026 i treni R 5381 e R 12951 sono cancellati e sostituiti con bus rispettivamente tra le stazioni di Messina C.le e Siracusa e tra Messina C.le e Catania C.le. I bus partono da Messina C.le all’orario di partenza programmato del treno sostituito.

Pienamente rispettati i tempi indicati dopo i primi interventi.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

YoungMe, 148 borse lavoro per giovani fra 18 e 36 anni VIDEO
Messina, inaugurata la nuova sede di Fs Engineering
Dal naufragio di Cutro tre anni fa ai migranti vittima del ciclone Harry
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED