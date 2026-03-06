Parcheggio di viale Giostra, nuovo tir incastrato

Messina. La denuncia di La Fauci: «Segnaletica inadeguata e lavori mai finiti»

MESSINA – Un altro mezzo pesante è rimasto bloccato all’interno del parcheggio di viale Giostra. Il tir, dopo aver imboccato l’area, è rimasto intrappolato tra le auto in sosta e le recinzioni, confermando un copione che si ripete regolarmente. Sulla vicenda interviene il consigliere comunale di Ora Sicilia Giandomenico La Fauci, che critica duramente la gestione della struttura.

Un’opera incompiuta

Secondo il consigliere, gli accessi e la cartellonistica sono del tutto insufficienti a prevenire l’ingresso di veicoli di grandi dimensioni in un’area non idonea. La situazione è visivamente emblematica: il parcheggio è ancora circondato dalle reti arancioni da cantiere. «Parliamo di un’opera ancora incompiuta – dice La Fauci – con le reti di protezione al posto dell’inaugurazione promessa».

Polemica sul sopralluogo

La Fauci riferisce inoltre che l’amministrazione ha negato la richiesta di un sopralluogo della Commissione consiliare: «Evidentemente andare a vedere con i propri occhi non conveniva». Il risultato, secondo il consigliere, è un parcheggio fantasma che, invece di servire la cittadinanza, diventa una trappola per i mezzi pesanti.

