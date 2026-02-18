 Nuovo crollo a Massa San Nicola: cede un tratto di sp 45 FOTO

Redazione

mercoledì 18 Febbraio 2026 - 18:30

Non c'è pace per la strada che porta ai villaggi collinari, già interessata da un crollo a gennaio

MESSINA – Nuova frana lungo la strada provinciale 45 “4 Masse”. Diversi automobilisti avevano segnalato il possibile cedimento già in mattinata. Poi, nel pomeriggio, il crollo. Si tratta della stessa strada già danneggiata dal maltempo a inizio gennaio e sulla quale la Città metropolitana aveva avviato lavori di consolidamento e messa in sicurezza.

Il primo crollo a Massa San Nicola il 10 gennaio scorso

Non distante dal punto del cedimento odierno, infatti, il 10 gennaio scorso il maltempo ha causato il crollo del manto stradale. A rischiare era stato un automobilista, rimasto ferito e con la vettura in bilico.

Come spiegato dalla consigliera comunale Margherita Milazzo, originaria di Castanea, il tratto interessato dal nuovo crollo è soggetto al passaggio non soltanto di automobili e motocicli, ma anche degli autobus. Si tratta di un importante collegamento per le zone collinari a nord della città.

Crollo strada Massa San Nicola
Crollo strada Masse
Crollo strada Masse
Crollo strada Masse

