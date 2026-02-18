 Messina, riapertura parziale per la SS113 dir: scatta il senso unico alternato

Redazione

mercoledì 18 Febbraio 2026 - 19:30

Lo comunica Anas. La chiusura era stata ordinata alle 9.30 di stamattina a causa di una frana all'altezza di Acqualadrone

MESSINA – L’Anas ha comunicato che la SS113 dir “Settentrionale Sicula” è stata riaperta a senso unico alternato. La chiusura era stata disposta dopo una frana al km 19,700, all’altezza di Acqualadrone, nella zona nord di Messina.

Una notizia importante per i villaggi della zona nord di Messina anche in virtù del crollo che ha interessato la SP45 “4 Masse”, a Massa San Nicola. Il cedimento si è registrato nel pomeriggio.

