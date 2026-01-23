Ciclone Harry. “Infrastrutture troppo vicine al mare e cementificazione selvaggia”

L'analisi dell'Osservatorio sull'erosione delle spiagge della provincia di Messina

Dopo il passaggio della tempesta che ha colpito duramente il litorale ionico, gli esperti tornano a riflettere sulla tenuta delle difese costiere. Secondo l’Osservatorio sull’erosione delle spiagge della provincia di Messina, le immagini dei danni parlano chiaro: “Le infrastrutture civili sono arrivate troppo vicine alla battigia, sfidando un mare che, per sua natura, non si può controllare”. Passata la tempesta, è doveroso pensare alla ricostruzione, ma è vitale chiederci come siamo arrivati a questo punto.

LE CAUSE DEL DISASTRO SECONDO L’OSSERVATORIO

L’ente ha analizzato nel dettaglio le criticità che hanno portato alla situazione attuale. In primo luogo, viene evidenziata l’urbanizzazione rigida: “Si è costruita una ‘città lineare’ parallela alla riva, spesso entro i 150 metri, aggiungendo piazzole e strutture che hanno ridotto la profondità delle spiagge”. A questo si aggiunge l’occupazione delle spiagge con manufatti destinati alla fruizione balneare, non rimossi a fine stagione.

Un altro punto centrale riguarda le difese frammentate. L’Osservatorio spiega infatti che “si sono realizzate opere di difesa senza una visione d’insieme, finendo spesso per spostare il problema dell’erosione sui litorali vicini”, come dimostra chiaramente la storia della costa jonica. Sotto accusa finiscono anche le procedure d’emergenza e gli interessi correlati, poiché “spesso si è ricorso a iter speciali che eludono verifiche ambientali serie, alimentando gestioni poco trasparenti delle risorse per il dissesto idrogeologico”.

IL CASO SANTA TERESA DI RIVA E IL CEMENTO

Il documento tecnico sottolinea la pericolosa reiterazione di interventi che riproducono i problemi che si volevano risolvere. “È il caso di Santa Teresa di Riva dove lo scorso anno, dopo la distruzione di un tratto di lungomare per una normale mareggiata, lo si è ricostruito con le stesse modalità di prima, comprese opere rigide protese verso la spiaggia”, come piazzole belvedere e scivoli.

Le immagini post ciclone sono dunque considerate una “scatola nera”: “Dove la spiaggia era profonda, il mare si è sfogato senza fare danni. Dove ha trovato cemento e ostacoli rigidi, ha distrutto tutto”.

UN NUOVO PARADIGMA PER IL FUTURO

Quale futuro vogliamo per la ricostruzione? L’Osservatorio avverte che continuare con lo stesso modello significa rassegnarsi al prossimo disastro. È necessario invece un cambio di paradigma che preveda di “arretrare le urbanizzazioni dove possibile e adattare quelle che non possono essere rimosse”.

Tra le soluzioni proposte figura il ripristino dell’equilibrio sedimentario favorendo l’afflusso delle sabbie apportate dai torrenti e la necessità di “pianificare gli interventi su area vasta, perché il mare non riconosce i confini comunali”. Come ricordato dagli esperti citando Einstein, la follia consiste nel fare sempre la stessa cosa aspettandosi risultati diversi: “Non permettiamo che la ricostruzione sia l’inizio del prossimo disastro”.

