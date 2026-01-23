VisitMe, ecco l’avviso per le domande di concessione in uso del marchio di qualità

Domande entro il 18 febbraio

È stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Messina l’avviso pubblico per la presentazione delle istanze di concessione in uso del marchio collettivo di qualità denominato VISITME da parte di esercenti, strutture ricettive, operatori turistici che ricadano nel territorio messinese ed intendano dotarsi di un elemento distintivo a garanzia della qualità del servizio e tutela dell’ospite. Nel quadro delle iniziative per la valorizzazione e sostegno dell’imprenditoria locale, oltre che di promozione dell’accoglienza e miglioramento dell’immagine della Città, l’Amministrazione comunale tutela e promuove il patrimonio artistico, culturale, monumentale, gastronomico e artigianale della città di Messina, quale propulsore delle dinamiche di sviluppo economico del territorio.

FINALITÀ E OBIETTIVI DEL MARCHIO

A tal fine il Comune di Messina ha provveduto alla registrazione del marchio collettivo “VISITME”, d’ora in poi denominato “Marchio”, in conformità alla vigente normativa nazionale, comunitaria e internazionale. Il Marchio deve intendersi anche come marchio di qualità e di garanzia per l’incremento produttivo, dei servizi e/o eventi del territorio della Città di Messina e incrementare il livello quali-quantitativo delle offerte, facilitare la fruizione e l’accesso di beni e servizi per incentivare l’imprenditoria del luogo nella salvaguardia delle tradizioni locali, rendere identificabile e quindi riconoscibile, semplificata e unitaria l’immagine per l’utente finale con l’indicazione istituzionale della qualità dell’offerta. L’adozione del predetto marchio è stata approvata con delibera di giunta numero 373 del 4 agosto 2020. L’Amministrazione comunale lo ha illustrato ai giornalisti e agli operatori commerciali e turistici nel corso di una conferenza stampa lo scorso 19 gennaio.

VANTAGGI PER GLI OPERATORI ADERENTI

L’esercente o l’operatore che ottiene il Marchio di qualità VISITME godrà dei seguenti vantaggi:

potrà esporre la vetrofania del Marchio sulla propria vetrina e apporlo sul proprio materiale pubblicitario;

sarà inserito nell’elenco delle aziende accreditate dal Comune di Messina, pubblicato sul portale turistico del Comune www.visitme.comune.messina.it;

farà parte di una “rete di qualità comunale” per la promozione del turismo e dell’accoglienza, che favorirà l’attrattività e la permanenza in Città;

sarà riconoscibile dal turista come esercizio che garantisce la qualità del servizio offerto e dei prodotti, dell’accoglienza, della professionalità del personale, dei prezzi più competitivi;

il turista, in possesso della carta “VISITME” sceglierà gli esercizi commerciali, le strutture ricettive e gli operatori, accreditati dal Comune che espongono il Marchio, non solo per la garanzia di ricevere servizi e qualità, ma anche perché invogliato da una scontistica o da una gratuità che il titolare vorrà accordare.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA

Gli interessati possono far pervenire l’istanza di partecipazione, utilizzando il modello online rinvenibile al seguente link visitme.comune.messina.it/aderisci , entro le ore 24 del 18 febbraio 2026.

DATI E DOCUMENTI RICHIESTI

L’istanza deve contenere i seguenti dati ed elementi: a) le generalità del soggetto richiedente la concessione d’uso del Marchio (denominazione, indirizzo, P. IVA); b) il numero di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio; c) autocertificazione nel rispetto del d.p.r. 445/2000 che attesti la regolarità di versamento dei tributi locali ed il possesso dei requisiti di cui all’art. 94 e 95 del d. lgs. n. 36/2023 Codice dei contratti pubblici. Tale autocertificazione sarà oggetto di controllo a campione con le medesime modalità previste dall’Ente per le verifiche previste nei confronti degli operatori economici con i quali sono stipulati i contratti di appalto dei lavori servizi e forniture di importo inferiore ai 40.000 euro; d) autodichiarazione dell’impegno a garantire: il rispetto di quanto previsto e richiesto dalle presenti linee guida e da eventuali disciplinari di standard di qualità applicabili alla diverse categorie merceologiche, il rispetto e la cura dell’accoglienza, della cortesia, professionalità, la conoscenza della lingua inglese da parte del proprio personale, l’impegno e la garanzia al mantenimento del decoro, pulizia e ordine degli spazi esterni, degli ambienti di lavoro e di quelli dedicati all’utenza; e) dichiarazione di presa visione e accettazione delle Linee Guida; f) dichiarazione di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza e ambiente; g) autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini dell’iscrizione nell’Elenco e delle necessità istituzionali e di promozione del Marchio.

All’istanza si dovrà allegare una o più schede di bene/prodotto/servizio corredate dalla descrizione e documentazione grafica e/o fotografica ritraente i beni/prodotti/servizi per i quali si vuole apporre il Marchio.