Il Messina attende l’Acireale, sbagliare ora sarebbe imperdonabile

La presentazione della 21ª giornata di Serie D, partita in programma al "Franco Scoglio" domenica alle ore 15. Gli avversari etnei arrivano decimati dalle squalifiche

MESSINA – Il Messina si prepara alla sfida che vedrà i biancoscudati scendere in campo domenica 25 gennaio alle ore 15 contro l’Acireale. La squadra affidata a Parisi, che ha steccato la prima uscita in trasferta, è attesa da una reazione in casa. Sarà anche l’esordio casalingo per il mister biancoscudato. Capitan Garufi e compagni non vincono ormai da quattro giornate, ultima volta che sono arrivati i tre punti era stato proprio in casa contro la Nuova Igea Virtus, anche in quel caso però va detto la prestazione era stato altroché che brillante.

Le due squadre attualmente sono separate da cinque punti in classifica e gli etnei occupano una posizione tra la zona salvezza diretta e la zona playout tanto agognata dal Messina. All’andata i biancoscudati espugnarono lo stadio “Aci e Galatea” con le reti di Tourè e Roseti. Rispetto a quella sfida di andata entrambe le squadre hanno cambiato tecnico. Il Messina è passato da Pippo Romano ad Alessandro Parisi, mentre l’Acireale che aveva giocato contro il Messina con Marco Coppa in panchina, sostituito da Giuseppe Pagana, ora è allenato da Claudio Morelli.

L’avversario Acireale

La squadra attualmente affidata a Claudio Morelli viene dal pari in casa 3-3 contro la capolista Nuova Igea Virtus che ha lasciato delusione e strascichi. Delusione perché la formazione etnea si è fatta rimontare da 3-0 sopra e strascichi visto che dopo il match è scoppiato un parapiglia che è costato in totale un’ammenda di 4 mila euro, la squalifica del campo per due turni, un anno a Iuliano, cinque giornate e Demoleon, quattro giornate a Puglisi e una sola, per recidività in ammonizione a Cozza.

Vedremo come mister Morelli ridisegnerà gli amaranto tra le cui file si trova anche Ante Vukusic, vecchia conoscenza biancoscudata di qualche stagione fa. L’Acireale è una squadra abbastanza in salute avendo pareggiato, con gol, nelle ultime quattro giornate, ma è anche la seconda peggior difesa del torneo con 31 gol subiti. L’ultima vittoria risale infine alla sfida esterna in casa della Nissa a fine novembre. In trasferta il bilancio fin qui in campionato è di 2 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte.

Prevendita e streaming

Per la sfida tra Acr Messina e Acireale la prevendita è aperta. Curva Sud 11,5€, Ridotto over 65 e donna 9,5€, tribuna A 17€, tribuna B 14,5€ e promo studenti, nati dal 2010 in poi, 1,5€ solo in tribuna B. I biglietti si possono acquistare online su PostoRiservato, al botteghino il giorno stesso della partita, o nei punti vendita autorizzati.

A Messina: Bar Maracanà (Viale San Martino 403), Ricevitoria Bossa (Via Tommaso Cannizzaro 132), Il Botteghino (Viale della Libertà 391), Tabacchi Lauro (Via Salandra 50), Bar La Rosa Nera (SS 114 km 4,7), Tabacchi Manganaro (Giampilieri Marina). O in provincia: Tabacchi Ballarò (Viale Europa 243, Torregrotta), Tabacchi Viola (Via Roma 164, Barcellona Pozzo di Gotto).

La società riproporrà anche la diretta streaming dell’incontro a questo link. Promettendo diretta della gara, commento tecnico, alta qualità e senza confini per favorire gli eventuali Messinesi fuori sede o addirittura all’estero.