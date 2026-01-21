 Ciclone Harry, un esercito di giovani al lavoro per ripulire le strade

Ciclone Harry, un esercito di giovani al lavoro per ripulire le strade

Gianluca Santisi

Ciclone Harry, un esercito di giovani al lavoro per ripulire le strade

mercoledì 21 Gennaio 2026 - 19:34

Tantissimi giovani hanno imbracciato pale e carriole per rimuovere sabbia e detriti. Il plauso degli amministratori: "Siete gocce di speranza per un futuro migliore"

Superata la fase dell’incredulità e dello sconforto, la popolazione jonica si è subito rimboccata le maniche, mettendosi al lavoro per rimediare ai danni provocati dalla mareggiata. Da Letojanni a S. Teresa si moltiplicano le iniziative da parte di gruppi di giovani che si sono messi a disposizione della cittadinanza per rimuovere sabbia e detriti. Un aiuto concreto anche ai privati e alle attività che hanno subito danni.

In un video postato sui social, gli amministratori comunali di Letojanni hanno pubblicamente ringraziato i giovani del loro paese: “A loro, in questo momento di sconforto e tristezza, va rivolto il nostro grazie perché con il loro gesto hanno dimostrato la necessità di non mollare mai e rendersi utili in un frangente tanto difficile, regalandoci gocce di speranza per un futuro migliore”.

Anche a S. Teresa di Riva, tanti giovani si sono messi subito al lavoro. La Protezione Civile di Furci Siculo ha lodato l’iniziativa: “Questi giovani di Santa Teresa, vista l’estrema emergenza della nostra collettività non hanno esitato ad armarsi di carriola e badili per andare in supporto a tutti i cittadini invasi dalla furia del mare. Dopo di loro anche altri concittadini l’hanno fatto”.

Per coordinare al meglio le operazioni, è stato creato un gruppo WhatsApp “dove verranno inseriti gli indirizzi delle persone o attività della riviera jonica che hanno necessità di una mano del tutto volontaria”.

Giovani al lavoro in un cortile di S. Teresa

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

La famiglia Atm si allarga: ecco i nuovi giovani autisti. “Orgogliosi di lavorare nella nostra città”
“Scuole chiuse domani a Messina”, ma è una bufala. Basile: “Gravissimo”
Dall’Archivio di Stato all’eredità Quasimodo, quando “rompere le palle” è un dovere civile
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED