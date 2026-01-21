Ciclone Harry, un esercito di giovani al lavoro per ripulire le strade

Tantissimi giovani hanno imbracciato pale e carriole per rimuovere sabbia e detriti. Il plauso degli amministratori: "Siete gocce di speranza per un futuro migliore"

Superata la fase dell’incredulità e dello sconforto, la popolazione jonica si è subito rimboccata le maniche, mettendosi al lavoro per rimediare ai danni provocati dalla mareggiata. Da Letojanni a S. Teresa si moltiplicano le iniziative da parte di gruppi di giovani che si sono messi a disposizione della cittadinanza per rimuovere sabbia e detriti. Un aiuto concreto anche ai privati e alle attività che hanno subito danni.

In un video postato sui social, gli amministratori comunali di Letojanni hanno pubblicamente ringraziato i giovani del loro paese: “A loro, in questo momento di sconforto e tristezza, va rivolto il nostro grazie perché con il loro gesto hanno dimostrato la necessità di non mollare mai e rendersi utili in un frangente tanto difficile, regalandoci gocce di speranza per un futuro migliore”.

Anche a S. Teresa di Riva, tanti giovani si sono messi subito al lavoro. La Protezione Civile di Furci Siculo ha lodato l’iniziativa: “Questi giovani di Santa Teresa, vista l’estrema emergenza della nostra collettività non hanno esitato ad armarsi di carriola e badili per andare in supporto a tutti i cittadini invasi dalla furia del mare. Dopo di loro anche altri concittadini l’hanno fatto”.

Per coordinare al meglio le operazioni, è stato creato un gruppo WhatsApp “dove verranno inseriti gli indirizzi delle persone o attività della riviera jonica che hanno necessità di una mano del tutto volontaria”.