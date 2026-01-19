Ciclone Harry verso Messina, sgomberi per chi abita sul litorale. Ecco dove VIDEO

Previsto alle 22 il picco del maltempo nella zona sud di Messina, il Comune lancia l'appello: "Chi abita fronte mare si allontani"

di Alessandra Serio e Marco Olivieri

MESSINA – “Il maltempo si sposta in maniera severa verso la zona sud di Messina, dove dovrebbe arrivare intorno alle 22. Interessata sarà soprattutto l’area tra Tremestieri e Giampilieri. Abbiamo già adottato alcuni interventi di mitigazione del rischio. Ma, per le abitazioni fronte mare, al di là della viabilità, la situazione è particolarmente delicata e quelle precauzioni potrebbero non bastare. Per questo cautelativamente stiamo procedendo a contattare gli abitanti, che invitiamo a valutare di allontanarsi temporaneamente dalle loro abitazioni. Le zone più delicate sono soprattutto quelli di alcune aree specifiche come Giampilieri, Mili Moleti, Ponte Schiavo. Abbiamo contattato una Rsa di Ponte Schiavo: stiamo spostando gli ospiti. E abbiamo predisposto l’allestimento di circa 30 brandine al PalaMili per l’accoglienza, come previsto dal Piano di protezione civile comunale, per ogni eventualità. Stiamo valutando pure la chiusura della strada statale 114, con viabilità alternativa sulla via Nazionale”.

Così il sindaco Federico Basile e l’assessore con delega alla Protezione civile Massimo Minutoli dopo l’ultimo briefing in sala operativa della Protezione civile, al Coc, Centro operativo comunale, attivo da stamattina. L’avviso e l’invito ad allontanarsi arriva dopo l’annuncio del peggioramento del maltempo previsto e l’innalzamento dell’allerta meteo da arancione a rossa per tutto il territorio messinese, valida dalle 18 di stasera. Nessun divieto, precisa il sindaco, nessuna evacuazione in corso o prevista. Il Comune però invita ad allontanarsi dall’area fronte mare e, per chi volesse farlo, Palazzo Zanca è operativa con le misure di supporto.

Dopo una riunione in Prefettura, potranno essere prese altre misure. “Di sicuro c’è il divieto di avvicinarsi al mare. Sono stati pure messi in sicurezza i senzatetto, anche quelli più restii ad andare nelle strutture”, è stato sottolineato. Al Coc l’aria è di quelle elettriche, con i volontari al telefono. Domina la tensione per l’emergenza in corso. Accanto a Basile e Minutoli, il direttore generalte del Comune Salvo Puccio, l’assessore Francesco Caminiti e l’esperto meteo Daniele Ingemi. Sono presenti gli assessori Alessandra Calafiore e Roberto Cicala e le presidenti di Messina Servizi e Atm Mariagrazia Interdonato e Carla Grillo.

Il censimento per le zone più esposte

“Invitiamo a evitare di stare troppo in giro anche per agevolare il sistema di aiuto – soccorso – spiega il sindaco di Messina – stiamo completando il censimento, le zone più esposte sono il fronte mare di Giampilieri, Mili Moleti. Per quel che riguarda la Rsa ci sono 32 persone e abbiamo già contattato le loro famiglie. Altri hanno già trovato una sistemazione autonoma”.

“Avevamo già previsto precauzionalmente anche il Pala Mili come struttura di supporto nel caso qualcuno volesse allontanarsi dalle abitazioni. Abbiamo allertato i servizi di volontariato e anche i servizi sociali, per un aggiornamento delle persone fragili che risiedono in quelle zone”, aggiunge l’assessore alla Protezione civile Minutoli.

A Santa Margherita saranno operativi un presidio delle associazioni di Protezione civile e sarà attivo il presidio della Polizia municipale nel caso dovesse essere necessario dirottare il traffico dalla nazionale. Allo stato attuale i trasporti pubblici sono operativi ma l’invito è restare a casa quanto più è possibile.

