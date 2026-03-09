S. Teresa. Il Lions Club presenta la prima edizione della borsa di studio “Pietro Arena”

Il premio, intitolato al magistrato messinese, è stato presentato all'Istituto Comprensivo santateresino

S. TERESA – Nel plesso della scuola media “Lionello Petri” dell’I.C. di Santa Teresa di Riva, il Lions Club S. Teresa di Riva ha presentato la prima edizione della borsa di studio biennale “Pietro Arena” in ricordo del noto e stimato magistrato messinese.

La borsa di studio è riservata ad uno studente o ad una studentessa dell’ultimo anno, che abbia raggiunto il migliore risultato nei tre anni della scuola secondaria di 1º grado, dato associato all’ISEE della famiglia ed al numero di familiari studenti.

Durante un prossimo convegno sulla “Dispersione scolastica” verrà consegnato un buono acquisto per i libri di testo, favorendo così l’accesso agli studi superiori e contribuendo a contrastare la dispersione scolastica.

La dirigente scolastica Enza Interdonato ha sottolineato le iniziative di ascolto delle esigenze degli studenti e l’importanza dell’attenzione verso la dispersione scolastica di cui l’ I.C. di S. Teresa di Riva è il riferimento per l’Osservatorio Territoriale.

Di seguito, il presidente del Lions Club Santa Teresa di Riva, Salvatore Parlato, ha illustrato l’iniziativa proposta e ha tratteggiato il profilo professionale del magistrato Pietro Arena, che oltre all’applicazione della legge coniugava il rispetto per il detenuto, procurando lavoro retribuito in carcere e distribuendo libri ad altri ancora non radicati nella criminalità organizzata, al fine di guidarli verso la legalità.

Pietro Arena

Giovanna Sampiero ha raccontato brevemente i momenti che hanno caratterizzato il percorso professionale e soprattutto umano del marito, quale Giudice Tutelare, con coinvolgimento della famiglia, nei riguardi dei ragazzi ospitati negli Istituti; in particolare, aiutava coloro che desideravano proseguire gli studi anche oltre l’obbligo scolastico.Infatti, il Magistrato nominava “Tutori ad hoc” per consentire loro di iscriversi e frequentare gli istituti superiori e così raggiungere più altri traguardi nella società: ad esempio, in Guardia di Finanza e Marina Militare, nell’imprenditoria e nell’Arte della fotografia.

Per l’ufficio di Assistenza Sociale presso il Tribunale dei Minori di Messina sono intervenute Angela Sturiale che, muovendo dall’esempio del Magistrato Pietro Arena, ha ricordato come l’operato congiunto della Magistratura e dei Servizi Sociali tuteli quotidianamente i minori, e Iolanda Scuderi ha sottolineato l’attenzione dell’Istituto su tutti gli aspetti legati al disagio giovanile attraverso l’ascolto e la prevenzione.

Intervenuti tutti gli studenti dell’ultimo anno del plesso santateresino, sensibilizzati all’incontro dai docenti di casse e coordinati dal referente Responsabile scolastico alla Legalità, Agata Basile; alcuni di loro in rappresentanza delle classi hanno posto domande pertinenti sulla vita professionale, umana e familiare alla moglie e ai figli Francesco Daniele e Maria Chiara, i quali hanno ulteriormente delineato il suo agire sempre con grande empatia per i più fragili, coinvolgendo anche i familiari.

Hanno concluso l’evento le autorità lionistiche, Angela Patti, Presidente della Zona 8, che ha ricordato il rispetto e l’apprezzamento del Magistrato conquistati nella comunità messinese e Isidoro Barbagallo, Presidente della 3ª Circoscrizione, che si è soffermato sugli aspetti della legalità e della personalità dei giovani durante il percorso scolastico.