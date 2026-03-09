 Basile lancia 15 liste e sei (su sette) candidati alle Municipalità di Messina

Basile lancia 15 liste e sei (su sette) candidati alle Municipalità di Messina

Marco Olivieri

Basile lancia 15 liste e sei (su sette) candidati alle Municipalità di Messina

Tag:

lunedì 09 Marzo 2026 - 22:23

In un Palacultura strapieno l'ex sindaco e ora ricandidato ha aperto la campagna elettorale. Al suo fianco il leader di Sud chiama Nord De Luca

MESSINA – Federico Basile apre in un Palacultura gremito una campagna elettorale che è già iniziata da parecchio. E presenta soprattutto la carica dei quasi mille candidati con 15 liste a sostegno del progetto di Sud chiama Nord. E per Basile di nuovo sindaco di Messina. Al suo fianco il leader di ScN Cateno De Luca.

De Luca e Basile con Nadia Maio

Tanti i volti nuovi nelle 15 liste ma anche figure già note, oltre a ex assessori, ex presidenti delle partecipate e uomini e donne che da tempo rappresentano l’ossatura del monocolore di De Luca e Basile. Come personaggi politici già noti ora sostenitori di Basile sindaco, tra gli altri, Piero La Tona, Angelo Burrascano, Arturo Alonci, Massimo Rizzo e Diego Indaimo (ex centrosinistra), Mirko Cantello (recente la sua polemica e fuoriscita dal centrodestra), Paolo David, Paolo Saglimbeni e Giovanna Crifò.

Candidati alle Municipalità

Ed ecco i candidati alla presidenza delle Municipalità: Enzo Messina (ex Udc) alla I Circoscrizione, Lino Cucè (ex presidente dal 2018 al 2022 e poi nel Cda di Messina Servizi, dopo aver lasciato Forza Italia) alla III, Renato Coletta (ex M5S ed ex Pd) alla quarta, Beatrice Belfiore alla V, Sasha Cardile alla sesta, Ninni Caprì alla VII. Manca l’ultimo tassello: la candidatura alla presidenza della II Municipalità.

Federico Basile
Candidati alle Municipalità
Lista per Basile

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

YoungMe, 148 borse lavoro per giovani fra 18 e 36 anni VIDEO
Pergolizzi: “Un anno di commissariamento a Messina? Una tesi assurda”
Dal naufragio di Cutro tre anni fa ai migranti vittima del ciclone Harry
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED