Basile lancia 15 liste e sei (su sette) candidati alle Municipalità di Messina

In un Palacultura strapieno l'ex sindaco e ora ricandidato ha aperto la campagna elettorale. Al suo fianco il leader di Sud chiama Nord De Luca

MESSINA – Federico Basile apre in un Palacultura gremito una campagna elettorale che è già iniziata da parecchio. E presenta soprattutto la carica dei quasi mille candidati con 15 liste a sostegno del progetto di Sud chiama Nord. E per Basile di nuovo sindaco di Messina. Al suo fianco il leader di ScN Cateno De Luca.

Tanti i volti nuovi nelle 15 liste ma anche figure già note, oltre a ex assessori, ex presidenti delle partecipate e uomini e donne che da tempo rappresentano l’ossatura del monocolore di De Luca e Basile. Come personaggi politici già noti ora sostenitori di Basile sindaco, tra gli altri, Piero La Tona, Angelo Burrascano, Arturo Alonci, Massimo Rizzo e Diego Indaimo (ex centrosinistra), Mirko Cantello (recente la sua polemica e fuoriscita dal centrodestra), Paolo David, Paolo Saglimbeni e Giovanna Crifò.

Ed ecco i candidati alla presidenza delle Municipalità: Enzo Messina (ex Udc) alla I Circoscrizione, Lino Cucè (ex presidente dal 2018 al 2022 e poi nel Cda di Messina Servizi, dopo aver lasciato Forza Italia) alla III, Renato Coletta (ex M5S ed ex Pd) alla quarta, Beatrice Belfiore alla V, Sasha Cardile alla sesta, Ninni Caprì alla VII. Manca l’ultimo tassello: la candidatura alla presidenza della II Municipalità.