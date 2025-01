Cimitero di Gesso, lavori in corso per far tornare l’acqua

Abbiamo girato la segnalazione ad Amam che adesso sta intervenendo

Sono iniziati i lavori per sostituire i tubi per l’erogazione idrica al cimitero di Gesso. Negli scorsi giorni avevamo raccolto la segnalazione di un nostro lettore: “I parenti dei defunti – ci aveva scritto – sono costretti a portare taniche d’acqua per poter curare le tombe dei loro cari, un compito che dovrebbe essere semplice e dignitoso, ma che si è trasformato in un vero e proprio calvario”.

Abbiamo girato la segnalazione ad Amam che adesso sta intervenendo.