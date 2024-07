Cine Icaros, il “Festival del cinema all’aperto” nel bene confiscato alla mafia a Mili Marina

La Pro Loco Messina Sud ha promosso il ciclo di eventi. Si parte giovedì 18 luglio alle 21: il calendario delle proiezioni

MESSINA – Uno spazio per decenni rimasto chiuso e lasciato all’incuria e all’abbandono, per troppo tempo anche rimasto imbrigliato nella burocrazia prima dell’affidamento a realtà che potessero prendersene cura. Icaros (Interventi di Comunità Aggregazione Rigenerazione Orto Sociale) è il nome del progetto di Anymore Onlus a cui aderisce un ampio partenariato territoriale, che vuole intervenire negli oltre 16mila mq di terreno sequestrati alla criminalità organizzata a Mili Marina, villaggio costiero a sud di Messina privo anche di una piazza, che necessita fortemente spazi di aggregazione sociale.

Dopo l’entusiasmante esperienza del Cinemovel di Libera nel 2023, che proietterà anche questa sera 16 Luglio 2024 h.21:30 “Gagarine”, una pellicola ambientata nelle periferie parigine, scenario dei sogni e dell’infanzia dei protagonisti pronti a difenderla a ogni costo, da giovedì 18 Luglio 2024 h.21 al via a Cine Icaros, un piccolo “Festival del Cinema all’aperto” promosso dalla Pro Loco Messina Sud, con “Flegrea, Un Futuro per Bagnoli” sulla bonifica e la riqualificazione degli ex siti industriali e degli agenti inquinanti rilasciati nel suolo e nell’ambiente circostante. All’abbandono dell’area e alla contaminazione dell’ambiente, si contrappone però una fervente attività della società civile e di numerose organizzazioni che lavorano per il benessere degli abitanti del quartiere e per tutelarlo da speculazioni.

Cine Icaros proseguirà giovedì 25 Luglio 2024 h.21 con il docufilm “Le Mani in Pasta, esperienze sui terreni confiscati alle mafie” in cui viene raccontata la storia delle cooperative nate sui terreni confiscati alle mafie e chi è riuscito ad avviare produzioni di qualità come il vino Centopassi, pasta, legumi, olio d’oliva extravergine, miele, conserve dolci e salate, mozzarella di bufala, limoncello. Sono cooperative che portano i nomi di vittime innocenti delle mafie come Placido Rizzotto, Rosario Livatino, Don Peppe Diana, Rita Atria, Beppe Montana. Sono luoghi di libertà in Sicilia, Campania, Puglia, Calabria.

Il festival si concluderà martedì 30 Luglio 2024 h.21 con “La Montagna più Alta”, il documentario del videomaker messinese Matteo Arrigo, che ci racconta 150km di cammino di 16 ragazzi, tra monasteri buddisti, villaggi, ghiaccio immacolato, la spiritualità e l’ospitalità del popolo delle montagne. 8 giorni di cammino, una battaglia contro le temperature gelide, la mancanza d’ossigeno, il mal di montagna.

Contestualmente è stata lanciata la Raccolta Fondi “Insieme x ICAROS” per sostenere le attività e la rigenerazione del bene confiscato a Mili Marina, è possibile indirizzare donazioni tramite bonifico all’IBAN IT89N0623016502000015668578 intestato a PRO LOCO MESSINA SUD APS.