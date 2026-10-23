Cineclub dei Piccoli, centinaia di bambini per la settima edizione: “Un successo”

Cruciale la proiezione del ristaurato film Andersen - L'acciarino magico del 1946

MESSINA – La settima edizione del Cineclub dei Piccoli è stata “uno straordinario successo di pubblico”. Il festival cinematografico dedicato a bambine e bambini si è svolto al cinema Lux di Messina dal 15 al 18 ottobre 2026. L’iniziativa è stata promossa dall’Associazione Arknoah, diretta da Francesco Torre e realizzata con il contributo della Regione Siciliana (Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo) e con il supporto di Sicilia Film Commission.

Torre: “Successo che è per me motivo d’orgoglio”

Sono stati 4 giorni intensi, tra film restaurati, laboratori e spettacoli di teatro delle ombre. Un’edizione ricca e apprezzata dai tanti partecipanti, come ha confermato il direttore artistico Francesco Torre. Ha affermato: “Il successo della settima edizione del Cineclub dei Piccoli con centinaia di bambini coinvolti, rappresenta per me motivo di grande orgoglio, non soltanto per la risposta del pubblico, ma soprattutto per il percorso che siamo riusciti a costruire. In questi anni abbiamo lavorato per dare al Festival un’identità sempre più riconoscibile, una precisa coerenza editoriale e una progressiva autonomia finanziaria”.

“Oggi il Cineclub dei Piccoli è una realtà che il pubblico riconosce, cerca e sceglie, capace di andare avanti con le proprie forze e di guardare al futuro con maggiore solidità. Credo che questa sia la conquista più importante: aver costruito le condizioni per garantire continuità al progetto, senza rinunciare alla qualità delle proposte e alla libertà delle scelte culturali”.

Si pensa già alla prossima edizione

Il cuore del cineclub è stato il film Andersen – L’acciarino magico, del 1946, recentemente restaurato dalla Cineteca dello Stretto. E con questa proiezione, cruciale è stata anche la messa in scena di Les ombres de Ophelie di Monia Alfieri. Torre ha spiegato: “Quest’anno abbiamo compiuto un salto di qualità, superando la dimensione della semplice promozione cinematografica per diventare anche soggetti attivi nella produzione culturale: per la prima volta abbiamo finanziato un restauro cinematografico e una produzione di teatro e ombre, contribuendo al tempo stesso a un progetto solidale dedicato ai bambini dei reparti pediatrici del Policlinico”.

“Sono risultati che raccontano concretamente ciò che vogliamo essere: non soltanto un Festival che porta il cinema ai bambini, ma un progetto che crea cultura, custodisce la memoria, genera nuove esperienze artistiche e si assume una responsabilità verso la comunità. Da fondatore di questa realtà, vedere una simile evoluzione è il traguardo più bello e la spinta ideale per guardare già alle prossime edizione”.

Grazie alla sinergia tra istituzioni, partner culturali e famiglie, il Cineclub dei Piccoli, in collaborazione con Pizzardi Editore, ha donato all’Associazione Solletico materiale didattico, libri, fumetti e giocattoli per i bambini e le bambine in degenza all’Ospedale Policlinico di Messina.

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