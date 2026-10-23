 Ospedale Piemonte, riaprono il Centro prelievi e la Microbiologia VIDEO

Ospedale Piemonte, riaprono il Centro prelievi e la Microbiologia VIDEO

Silvia De Domenico

Ospedale Piemonte, riaprono il Centro prelievi e la Microbiologia VIDEO

venerdì 23 Ottobre 2026 - 13:55

“Laboratori fondamentali per fare diagnosi precoce e tenere sotto controllo me infezioni ospedaliere”

MESSINA – Riaprono il Centro prelievi e il laboratorio di Microbiologia dell’ospedale Piemonte. I nuovi spazi sono stati inaugurati questa mattina da tutta la governance dell’Irccs Centro Neurolesi “Bonino-Pulejo”. “Il laboratorio di Microbiologia era chiuso da 8 anni, oggi riapre ed è totalmente nuovo con le strumentazioni e le apparecchiature migliori per la diagnostica”, dichiara il direttore sanitario Marcello Nucifora. “Questo laboratorio ci consente di poter fare esami molto più velocemente rispetto a quando ci rivolgevamo agli altri ospedali cittadini”, conclude il dottore Nucifora.

Lanza: “Grande traguardo”

“È un grande traguardo per il nostro ospedale, il nuovo laboratorio ci consentirà di tenere sotto controllo le infezioni ospedaliere e agire tempestivamente con le terapie antibiotiche”, aggiunge il direttore generale Maurizio Lanza. “Inoltre nel nuovo Centro prelievi abbiamo destinato due salette alla raccolta sangue del Policlinico. Da quando il Piemonte è stato escluso dalla raccolta le donazioni a Messina sono diminuite e speriamo che con questi nuovi spazi si possa traguardare questo importante obiettivo”, conclude il direttore Lanza.

Belletti: “Puntiamo a diagnosi precoce delle infezioni”

A spiegare gli esami specifici che si potranno richiedere nei nuovi laboratori è la responsabile della Microbiologia, Daniela Belletti. “Puntiamo ad una diagnosi precoce delle infezioni microbiologiche per offrire terapie mirate ai nostri pazienti”, conclude la dottoressa Belletti.

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