“L’incidente in bagno all’Antonello causato da una manovra incauta del ragazzo, nessun filo scoperto”

La dirigente scolastica Pistornino interviene sulla vicenda del 15enne ustionato a Messina. "Lo studente sta bene"

MESSINA – Incidente in una scuola a Messina, con un quindicenne ustionato dopo aver preso la scossa. Ora c’è una nota ufficiale dell’Antonello.

“Il ragazzo sta bene, nessuna imperizia da parte del personale scolastico”

Eccola: “L’istituto superiore Antonello, guidato dalla dirigente scolastica Daniela Pistorino (nella foto, n.d.r.) smentisce con forza le notizie circolate sui social e riprese, solo in parte, da alcuni organi di stampa, su un incidente, avvenuto all’interno dei bagni dell’istituto.

Riservandosi di tutelare in sede penale e civile l’immagine della scuola, qualora le notizie si rivelino false e diffamatorie, l’Istituto, che esprime vicinanza allo studente e alla sua famiglia, precisa quanto segue:

Nessun filo scoperto ha causato l’incidente L’Istituto Superiore Antonello è assolutamente sicuro Dai primi accertamenti effettuati sembra che l’incidente sia stato causato da una manovra “incauta” effettuata su una presa di corrente dei bagni Nessuna imperizia da parte del personale scolastico è stata riscontrata fin’ora sul caso in questione.

Il ragazzo sta bene, è stato soccorso dal personale scolastico e assistito dai medici del Policlinico da dove è stato subito dimesso. La prognosi non desta alcuna preoccupazione.

Sono stati effettuati da parte degli organi preposti ai controlli e alle verifiche tutti gli accertamenti necessari.

L’Istituto Antonello, nel rispetto della legge sulla privacy, non può fornire sull’argomento altre notizie”.

Va precisato che Tempostretto non aveva menzionato il nome della scuola.