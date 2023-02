Cinema. Oggi i "perfetti sconosciuti" viaggiano tra la vita e la morte - Tempostretto

Il film "Il primo giorno della mia vita" di Paolo Genovese con Servillo, Buy e Mastandrea

RUBRICA CINEMA – Il film “Il primo giorno della mia vita” conferma il tentativo di andare oltre il realismo da parte del regista e sceneggiatore Paolo Genovese e si collega con “The place” (2017). Il libero arbitrio, il confine tra la vita e la morte, il mistero e la distruttività umana trovano nuova linfa nell’ultimo film del regista di “Tutta colpa di Freud” e “Perfetti sconosciuti”.

Dalla commedia all’intreccio di dramma e momenti più lievi, per riflettere sul senso del’esistenza, Genovese realizza un film ben confezionato ma che si ferma in superficie. La sceneggiatura di Genovese, Costello, Aguilar e Ravello si affida troppo a dialoghi sentenziosi, che a volte mettono in difficoltà i pur bravi attori. Regia, fotografia di Lucci, montaggio di Catucci e musiche di Filardo, con “The first day of my life” cantata da Giorgia, rientrano tutte in una sfera di professionalità ma senza lampi creativi. E con la sensazione che il tema vero, perché resistere alle ferite della vita e decidere di dare un’altra possibilità alla propria esistenza, non sia affrontato fino in fondo.

Da Servillo a Mastrandrea e Buy, il super cast non è sempre valorizzato al meglio. Nelle pieghe della storia, si fanno apprezzare le partecipazioni di Giorgio Tirabassi, Lino Guanciale, in un dialogo fresco con Sara Serraiocco, e Thomas Trabacchi, in un confronto con Elena Lietti.

Sinossi

Un uomo misterioso si presenta a quattro persone che hanno deciso di suicidarsi per proporre loro un patto: una settimana di tempo per farle rinnamorare della vita. Il suo intento è quello di offrire la possibilità di scoprire come potrebbe essere il mondo senza di loro e aiutarle a trovare un nuovo senso alle proprie esistenze.

Il cast

Toni Servillo L’uomo misterioso

Napoleone Valerio Mastandrea

Arianna Margherita Buy

Emilia Sara Serraiocco

Daniele Gabriele Cristini

Max Giorgio Tirabassi

Tommaso Lino Guanciale

Padre di Daniele Antonio Gerardi

Madre di Daniele Lidia Vitale

Donna Vittoria Puccini

Greta Elena Lietti

Zeno Thomas Trabacchi

Nicolas Davide Combusti

Giudizio

Si può vedere.

Dove vederlo a Messina

Sala Fasola (multisala Apollo), multisale Iris e The Screen Cinemas Messina.