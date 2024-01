Cinnamon Rolls: come preparare le girelle dalla fragranza di cannella

In cucina con Tempostretto

I Cinnamon Rolls, noti anche come rotoli alla cannella, sono un classico della pasticceria nord europea e oggi soprattutto americana, che delizia i palati con la loro morbidezza, il sapore dolce della cannella e il glacé cremoso che li ricopre. Questi rotoli, con le loro spirali golose, rappresentano una leccornia perfetta per la colazione, il brunch o come dessert da gustare in qualsiasi momento della giornata. La loro preparazione richiede tempo e precisione, ma il risultato finale ne vale assolutamente la pena.

Origini e storia

Le origini esatte dei Cinnamon Rolls sono incerte, ma la loro storia si perde tra le antiche tradizioni della cucina europea. Si crede che la loro prima versione sia stata sviluppata in Svezia o nei paesi nordici, dove i rotoli alla cannella sono diventati un dolce tradizionale durante le celebrazioni e le feste.

La ricetta originale è stata tramandata e modificata nel corso dei secoli, evolvendosi fino a diventare una delle prelibatezze più amate in molte parti del mondo. Oggi, i Cinnamon Rolls sono parte integrante della colazione americana, spesso serviti caldi e glassati con una generosa copertura di glassa al formaggio.

Caratteristiche dei Cinnamon Rolls

I Cinnamon Rolls sono distinti per la loro struttura soffice e leggera, con un ripieno aromatico che sprigiona profumi di cannella, zucchero e burro appena sfornati. La preparazione richiede tempo e pazienza: dalla preparazione dell’impasto, alla stesura del ripieno, fino alla formatura e alla cottura dei rotoli. Tuttavia, il risultato finale ripaga ogni sforzo, regalando un piacere indulgente a chiunque ne assaggi un morso.

Ingredienti

Per la pasta:

600 gr di farina 00 forte

90 gr di zucchero

1 cucchiaino di sale

7 gr di lievito di birra secco

120gr di latte intero

80 gr di burro

2 uova medie

1 bustina di vanillina

Per il ripieno alla cannella:

80 gr di zucchero di canna

3-4 cucchiai di cannella in polvere

40 gr di burro morbido

Per il glacé:

1 tazza di zucchero a velo

2-3 cucchiai di latte

1/2 cucchiaino di estratto di vaniglia

Istruzioni

Preparazione della pasta:

In una ciotola grande, mescolare la farina, lo zucchero e il sale. Aggiungere il lievito di birra al latte intero e lasciar riposare per alcuni minuti finché diventa schiumoso. Versare il latte con il lievito nella ciotola con gli ingredienti secchi. Aggiungere le uova. Mescolare fino a ottenere un impasto omogeneo. Quando l’impasto si sarà incordato aggiungete il burro a piccoli pezzettini facendo attenzione che venga incorporato quello che avete messo prima di aggiungerne altro. Trasferire l’impasto su una superficie infarinata e impastare energicamente per circa 5-7 minuti, fino a quando diventa liscio ed elastico. Mettere l’impasto in una ciotola oliata, coprirlo con pellicola e lasciar lievitare in un frigo per 24h.

Preparazione del ripieno e assemblaggio:

Una volta trascorse le 24h di frigo, stenderlo su una superficie leggermente infarinata formando un rettangolo di circa 50×40 cm. Spalmare uniformemente il burro morbido sulla superficie dell’impasto. In una ciotola, mescolare lo zucchero di canna e la cannella. Cospargere questa miscela sulla superficie ricoperta di burro. Arrotolare l’impasto dalla parte più lunga, formando un cilindro. Tagliare il cilindro in fette larghe circa 2-3 cm.

Cottura e preparazione del glacé:

Disporre le fette su una teglia foderata con carta da forno, lasciando spazio tra di loro. Coprire la teglia con un canovaccio e lasciare lievitare fino al raddoppio del volume. Nel frattempo, preriscaldare il forno a 180°C. Una volta lievitati, infornare i rotoli alla cannella per circa 25-30 minuti o finché diventano dorati. Mentre i rotoli si raffreddano leggermente, preparare il glacé mescolando lo zucchero a velo, il latte e l’estratto di vaniglia fino a ottenere una consistenza cremosa. Versare il glacé sui cinnamon rolls appena sfornati e servire caldi.

I Cinnamon Rolls sono un capolavoro di dolcezza e morbidezza che delizierà i vostri sensi. Preparare questi deliziosi rotoli in casa vi regalerà non solo un aroma meraviglioso in cucina, ma anche il piacere di assaporare un dolce autentico e fatto con amore.

Buon appetito a tutti i nostri lettori!

Epifanio Coco, pasticciere, rosticciere e panettiere.

Instagram: @epifaniococo