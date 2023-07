Cinque messinesi iscritte in Serie B, Fortitudo in prima fascia per subentrare - Tempostretto

Iscrizioni perfezionate per Orlandina, Basket School, Castanea, Svincolati Milazzo e Orsa Barcellona. La Fortitudo Messina attende notizie per il ripescaggio

MESSINA – In via di definizione le iscrizioni per i prossimi campionati di basket. Se nella prossima serie C unica hanno il titolo sportivo tre squadre messinesi, nella serie B Interregionale hanno già perfezionato le iscrizioni le quattro società peloritane che hanno ottenuto la promozione dalla C Gold (Basket School Messina, Castanea Basket 2010, Svincolati Milazzo e Orsa Barcellona) a cui si aggiunge l’Orlandina Basket che è scesa dalla vecchia Serie B.

Le siciliane aventi diritto all’iscrizione erano otto di cui soltanto due, in aggiunta alle cinque messinesi, hanno perfezionato l’iscrizione (Virtus Kleb Ragusa e Piazza Armerina). Da quanto apprendiamo dalla Fip Sicilia manca quindi ancora all’appello la Green Palermo. Questo valzer delle iscrizioni mancate potrebbe permettere di giocare la prossima Serie B Interregionale alla Fortitudo Messina.

La squadra di coach Cavalieri infatti, dopo aver perso due finali promozione, dovrebbe giocare nella prossima stagione in Serie C unica. Ma la società ha fatto richiesta per essere considerata riserva per la B Interregionale. Per i ripescaggi la federazione ha individuato cinque fasce e i lupi verdi, in virtù dell’ottimo campionato disputato nella scorsa stagione, sono nella prima fascia insieme a Basket 7 Laghi e Val d Ceppo Basket.

Il comunicato della Fip Sicilia

“Sette delle otto squadre aventi diritto alla Serie B Interregionale hanno perfezionato l’iscrizione al campionato. Si tratta di Grottacalda Piazza Armerina, Virtus Kleb Ragusa, Orlandina Basket, Basket School Messina, Castanea Basket 2010, Svincolati e Orsa Basket Barcellona.

Altre due società siciliane hanno chiesto l’inserimento nel quarto campionato come “squadre riserva”. Sono state individuate cinque fasce per i ripescaggi. Nella prima fascia c’è la Fortitudo Messina (insieme a Basket 7 Laghi e Val di Ceppo Basket); nella seconda Bim Bum Basket Rende e Dany Basket Quarrata; nella terza Cus Catania Basket 2003 e Basketball Club Lucca; nella quarta Tiber Roma; nella quinta Virtus Matera Group 2016 e Now Basketball Academy”.

