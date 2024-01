Cinque parcheggi di interscambio restano gratis fino al 31 marzo

Arriva l'ufficialità con l'approvazione della delibera di giunta. Intanto saranno completati i sistemi di automazione e gestione della sosta. Ecco quali restano gratis

MESSINA – Dopo l’ufficialità della proroga dell’isola pedonale, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, arriva anche quella relativa alla gratuità dei parcheggi di interscambio. “Bordonaro”, “Europa Est”, “Europa centro”, “San Cosimo” e “Zaera Sud” resteranno gratuiti fino al prossimo 31 marzo 2024. Originariamente, già dal 15 gennaio i messinesi avrebbero dovuto cominciare a pagare la sosta dopo alcuni mesi di gratuitità, ma così non sarà.

Una scelta che ha diverse motivazioni alla base. Ma la più importante è espressa in premessa, all’interno dell’approva delibera n.2 proposta dall’assessore alla Mobilità Salvatore Mondello: “Sono in corso di completamento le configurazioni e la centralizzazione dei diversi sistemi di automazione e gestione della sosta, presenti nei diversi parcheggi di interscambio già realizzati e affidati all’azienda ATM Spa”. Proprio perché “è necessario completare, configurare, interfacciare e centralizzare i sistemi di automazione della sosta installati nei diversi parcheggi di interscambio, per avviare successivamente la piattaforma integrata di gestione e controllo della sosta sul territorio comunale” è ritenuto “opportuno prorogare la gratuità”.