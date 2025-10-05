 Cinque scosse nel Messinese tra lo Stretto, Oliveri e le Eolie

Redazione

domenica 05 Ottobre 2025 - 09:55

Terremoto di lieve entità, il più elevato con magnitudo 3.1. 2.6 a Falcone

MESSINA – Il maggiore è il sisma di magnitudo 3.1 a Oliveri. 3.0 nello Stretto di Messina. In poche ore, Ingv, dalle 17.59 di ieri alle 5.50 di oggi, ha registrato cinque scosse nel Messinese. 2.6 a Falcone e 2.0 nelle isole Eolie.

Alle 17.59. 2.0 nello Stretto di Messina. Alle 22.32, 3.1 a Oliveri. Alle 00.47, 3.0 nello Stretto di Messina. Alle 4.38, 2.6 a Falcone. Alle 5.50, 2.6 alle Isole Eolie.

Il monitoraggio dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia è costante e questi possono essere considerati terremoti di lieve entità.

