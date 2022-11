Il Circoletto dei Laghi brilla con Azzurra Manfredi e Giorgio Pantò - Tempostretto

Giorgio Pantò tra i migliori otto al "Tennis Europe U12", Azzurra Manfredi convocata al Masters di Torino

MESSINA – Splendide notizie dal settore giovanile del Circoletto dei Laghi, la scuola tennis dei fratelli Branca in questo finale di stagione festeggia due importanti risultati raggiunti da due dei tennisti più giovani e promettenti: Giorgio Pantò e Azzurra Manfredi.

Per il primo importante risultato al torneo Tennis Europe Under12 di Bari, dove ha raggiunto i quarti di finale. Mentre per Azzurra è da poco arrivata la notizia della convocazione al Master Nazionale Under13 di Torino, la messinese calcherà gli stessi campi sui cui qualche settimana dopo giocheranno i migliori tennisti uomini al mondo.

Pantò tra i migliori otto a Bari

Il cammino di Giorgio Pantò è terminato ai quarti di finale del torneo contro Giorgio Ghia. Il giovane tennista milanese si è imposto col risultato di 6-1 6-2 sul giovanissimo messinese.

Giorgio per arrivare a questo turno aveva superato due turni del tabellone di qualificazione e poi aveva vinto un girone di ferro superando il campione pugliese Campana e quello siciliano Patania.

Soddisfatto il maestro Paolo Ricciardo che l’ha accompagnato in questo torneo: “Giorgio che si sta affacciando da poco a questo tipo di competizioni. È stata una settimana più che positiva che lo aiuterà nel suo percorso di crescita. Adesso torniamo a Messina e ricominciamo ad allenarci con più stimolo e determinazione”.

Manfredi pronta al Masters Under13

Il comitato regionale della Federtennis ha fatto le proprie convocazioni per la categoria Under 13: Enrico Russo e Nicolò Falsaperna tra gli uomini, Giulia Bonaccorso e Azzurra Manfredi del Circoletto dei Laghi, tra le donne.

Il pass per la tennista messinese è arrivato grazie alla vittoria nel torneo di doppio a Palermo e grazie alle finale raggiunte, sia in singolare che in doppio, a Catania di qualche settimana prima. Azzurra ha preso parte ai due eventi “Road to Torino” e si è qualificata al Master Nazionale di metà novembre.

Settimane di tennis di alto livello per Manfredi che già nel torneo riservato alle migliori otto under 14 della classifica regionale era riuscita, qualche settimana fa a metà ottobre, a conquistare la finale poi persa contro la palermitana, che gioca con il Tc Brolo, Gaia Di Matteo per 2-6 2-6.

Articoli correlati