Città di Messina Cup, eliminati i peloritani in corsa nelle qualificazioni

Sono arrivate sette sconfitte su altrettanti incontri per i locali che tentavano l'accesso al tabellone principale che vedrà oggi svolgere i primi turni

MESSINA – Non ci sono state sorprese negli incontri del primo turno delle qualificazioni al torneo Itf di Messina, dotato di un montepremi di 15 mila dollari, in corso di svolgimento sui campi in terra rossa del Circolo del Tennis e della Vela. Hanno vinto tutti i favoriti che, lunedì mattina (dalle 12), si giocheranno l’accesso al main draw. Eliminati tutti i sette messinesi in gara.

Sorteggiati, nel tardo pomeriggio, i tabelloni di singolare e doppio. La testa di serie numero 1, il 20enne brasiliano Joao Eduardo Schiessl esordirà contro la wild card Jacopo Bilardo già nel turno serale (ore 20) di lunedì 9 giugno, alle 17, si affronteranno Lasse Poertner e Alberto Bronzetti, mentre alle ore 15 Darderi sfida De Marchi in un derby italiano. I messinesi Fausto e Giorgio Tabacco se la vedranno, rispettivamente, con Toby Martin e con Adrian Oetzbach, ma non nella giornata di lunedì; mentre il catanese Pietro Marino giocherà contro Michele Ribecai.

Lunedì 9 giugno al via anche il torneo di doppio. Già quattro gli incontri programmati questo lunedì a partire dalle 17 sui campi 2 e 3 e poi due match serali. In tre dei doppi odierni ci sarà impegnato un messinese: Rosario Lanza alle 17 sul campo 2, Enrico Egitto in copia con Federico Gargano non prima delle 20 sullo stesso campo e Fabio Varsalona sul campo 3 non prima della 20.

Risultati 1° turno qualificazioni

Spadola b. Scaffidi Mancosale 6-0, 6-1

Piatti b. Gargano 6-3, 6-2

Tosetto b. Egitto 6-2, 6-3

De Giorgio b. Gasparo Morticella 6-1, 6-1

Lorusso b. Pomilio 6-0, 6-2

Dell’Elba b. Trinceri 6-1, 6-1

Lazaro Juncadella b. Lanza 6-3, 6-3

Chauhan b. Surano 6-4, 6-2

Marysko b. Vaccaro 6-3, 6-1

Mazzola b. Mineo Mineo 6-1, 6-0

Zanada b. Varsalona 7-6 (5), 6-3

Virgili Berini b. Pergola 7-5, 6-4

Caruso b. Guercio 6-2, 4-6, 10-5

Lynch b. La Cava 6-3, 6-3

Minighini b. Manzo 6-4, 6-1

Morelli b. Briguglio 6-2, 6-1