Città Metropolitana di Messina, adottato il rendiconto di gestione 2021 - Tempostretto

L’Ente non è in condizioni strutturalmente deficitarie

Il sindaco metropolitano Federico Basile ha sottoscritto ieri il Rendiconto di Gestione 2021, alla presenza della segretaria generale Maria Angela Caponetti e della reggente della Direzione Servizi finanziari e tributari Maria Grazia Nulli.

Si tratta di un altro importante tassello nel processo di direzione dell’Ente, che si aggiunge all’approvazione, venti giorni fa, del Bilancio di previsione 2022/2024 e del Documento Unico di Programmazione 2022/2024.

Il dato da rimarcare è che la Città Metropolitana di Messina non è in condizioni strutturalmente deficitarie, come si evince dalla “Tabella dei parametri obiettivi per province e Città Metropolitane ai fini dell’accertamento della condizione di Ente strutturalmente deficitario – Anno 2021” contenuta nel Rendiconto della Gestione 2021, approvato con decreto sindacale n.173 del 12 luglio 2022.

L’obiettivo è ora di riprendere il percorso virtuoso di investimenti per la Città Metropolitana.