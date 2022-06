Città Metropolitana di Messina. Basile firma il bilancio di previsione 2022/2024 - Tempostretto

E il Documento unico di programmazione. Ora entrambi passano all'esame della Conferenza Metropolitana

Il sindaco metropolitano, Federico Basile, ha approvato lo schema del Bilancio di previsione 2022/2024, i relativi allegati e l’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (Dup) 2022/2024.

Alla presenza della segretaria generale dell’Ente, avv. Maria Angela Caponetti e della dott.ssa Maria Grazia Nulli, reggente della II Direzione “Affari Finanziari e Tributari”, ha sottoscritto l’importante documento contabile che sarà adesso sottoposto all’esame della Conferenza Metropolitana che, ai sensi dell’art.51 della Legge Regionale n.31/2021, svolge temporaneamente le funzioni del Consiglio metropolitano, in attesa della sua costituzione.

Incontro coi dirigenti

Il sindaco Basile sta scandendo la tempistica degli adempimenti amministrativi, ponendo sotto osservazione l’azione delle cinque Direzioni, in modo particolare valutando gli impegni, gli obiettivi da raggiungere e le problematiche da risolvere.

A tal fine sono stati convocati i dirigenti per esporre, ognuno per quanto di competenza, il quadro della situazione e per individuare gli interventi di maggiore urgenza.

Ieri il sindaco Basile ha incontrato l’ing. Anna Chiofalo, reggente temporanea della III Direzione Viabilità Metropolitana ed il geologo Biagio Privitera, reggente temporaneo della IV Direzione “Servizi Tecnici Generali”. Nei prossimi giorni incontrerà la dirigente della I Direzione Servizi generali e politiche di sviluppo economico e culturale, avv. Anna Maria Tripodo ed il comandante della Polizia Metropolitana, Daniele Lo Presti.