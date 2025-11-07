 "CittàClima", Reggio Calabria tra le città della regione più colpita dagli eventi estremi

Secondo il report “CittàClima” di Legambiente, tra le città più colpite figura Reggio Calabria, con 9 eventi estremi

Secondo il report “CittàClima” di Legambiente, negli ultimi 11 anni l’Italia ha registrato 811 eventi meteo estremi, 97 dei quali solo nei primi nove mesi del 2025. Tra le città più colpite figura Reggio Calabria, che conta 9 eventi estremi (allagamenti, trombe d’aria, esondazioni e danni alle infrastrutture), collocandosi tra le aree urbane più esposte ai cambiamenti climatici.

Nonostante ciò, la città non ha ancora adottato un piano di adattamento climatico, evidenziando i ritardi nell’attuazione del PNACC e la carenza di strumenti di governance locale. Come sottolinea Anna Parretta, presidente di Legambiente Calabria, Reggio Calabria sta già subendo gli effetti della crisi climatica ma continua a intervenire solo in emergenza, mentre sarebbe necessario agire in modo preventivo per rafforzare la resilienza urbana.

