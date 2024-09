Cittanova. Il Garante Marziale, ha incontrato studenti e docenti dell’Istituto Comprensivo  “Luigi Chitti”

Marziale ai docenti: " ogni giorno seguite questi bambini con dedizione ed impegno e siete chiamati a “lasciare il segno"

CITTANOVA – Il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale, accompagnato dal sindaco di Cittanova e dalla dirigente scolastica Antonella Timpano, ha incontrato gli studenti e i docenti dell’Istituto Comprensivo “Luigi Chitti”

Il Garante rivolgendosi ai bambini ha ricordato loro nel dire a mamma e papà che quando la scuola chiama loro devono essere presenti, perché anch’essi sono scuola e voi siete più importanti di ogni altro impegno. Che è libertà – ha proseguito Marziale – perché solo il sapere ci rende liberi», rievocando i suoi viaggi in Africa, «Dove i bambini non mi hanno chiesto cose da mangiare, ma colori e album da disegno, altrimenti disegnano col ditino nel fango. La scuola è il diritto più importante per tutti i bambini“.

“Voi meritate rispetto, – rivolgendosi invece ai docenti – perché ogni giorno seguite questi bambini con dedizione ed impegno e siete chiamati a “lasciare il segno”, perché questo significa insegnare. Sono certo siate tutti animati da vocazione, come la stragrande maggioranza dei vostri colleghi, perché se alla base del vostro lavoro non vi è vocazione sarebbe perfettamente inutile stare in questo contesto”.