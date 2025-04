City Nature Challenge. Milazzo ancora tra i protagonisti

Anche quest’anno a Milazzo si terrà la City Nature Challenge. In città la manifestazione è promossa dal MuMa

MILAZZO – Torna l’appuntamento con la City Nature Challenge. La manifestazione internazionale interessa, ormai da qualche anno, la città di Milazzo che si è sempre classificata con ottimi risultati. Nel 2024 la città di Milazzo è risultata prima in Italia, terza in Europa e 25esima in tutto il mondo.

Quando si terrà la City Nature Challenge?

Nella città del Capo l’evento è promosso dal Museo del Mare di Milazzo – MuMa, fondato dal biologo Carmelo Isgrò, con il patrocinio del Comune e dell’Area Marina Protetta di Capo Milazzo. L’appuntamento con la City Nature Challenge a Milazzo è fissato per questo fine settimana, dal 25 al 28 aprile. Le foto potranno essere scattate entro i confini della città del Capo, sia a terra che in mare.

Cos’è la City Nature Challenge?

Ma cos’è la City Nature Challenge? Obiettivo primario della manifestazione è catalogare, fotografando, quante più specie possibile tra piante spontanee e animali selvatici. Gli stessi partecipanti, persone comuni, sono chiamati all’azione dotandosi di un semplice smartphone con fotocamera ma, ovviamente, si potranno utilizzare anche fotocamere professionali.

Per partecipare basterà scaricare l’app per smartphone iNaturalist, disponibile sia su Google Play Store che su App Store. Una volta effettuata la registrazione sarà sufficiente inserire i propri scatti. Le foto saranno poi utilizzate da studiosi e scienziati per valutare e approfondire lo stato di salute della biodiversità locale.

(Foto di Carmelo Isgrò)

Articoli correlati