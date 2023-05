City Nature Challenge: Milazzo prima in Italia e terza in Europa

Milazzo è stata eletta città con maggiore biodiversità d’Italia nel corso della “City Nature Challenge” promossa dal Museo del Mare

MILAZZO – Nuovo traguardo per la città del Capo, che anche quest’anno ottiene il primato in Italia alla “City Nature Challenge”. L’evento, promosso nel territorio dal Museo del Mare di Milazzo guidato dal biologo Carmelo Isgrò, ha consacrato Milazzo come città con maggiore biodiversità d’Italia.

Non solo: i risultati sono stati importanti anche a livello europeo, dove Milazzo si è classificata al terzo posto per le specie osservate e documentate. Trentesimo posto, invece, a livello mondiale.

Soddisfatto per il risultato, il sindaco mamertino ha commentato sui social: «Grazie a Carmelo Isgro ed ai suoi fantastici ragazzi. Grazie a tutti quelli che hanno partecipato. Che numeri. Grandi. Primi in Italia per biodiversità».

Articoli correlati