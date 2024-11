Ciucci: “Il parere favorevole sul ponte? Importante passo in avanti”

Il commento dell'ad della Stretto di Messina Pietro Ciucci: "Massimo impegno per le prescrizioni"

“Un importante passo avanti per il progetto e la realizzazione dell’opera. La Commissione ha svolto un lavoro straordinario esaminando nei tempi di legge un progetto complesso come il ponte sullo Stretto“. In relazione al parere favorevole rilasciato dalla Commissione tecnica di valutazione dell’impatto ambientale del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (Mase), questo il commento a caldo dell’amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci. Si tratta di un via libera sul piano ambientale, destinato a fare discutere, al progetto definitivo del ponte sullo Stretto

Aggiunge Ciucci: “Ora il nostro impegno si concentra sulle prescrizioni espresse, che saranno valutate con grande attenzione, ricordando che la progettazione esecutiva per fasi ne agevolerà l’attuazione”.

