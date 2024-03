Coach Bonafede (Akademia): “Puntiamo sempre a nuovi traguardi” VIDEO

Numeri positivi per il tecnico siciliano con Akademia, ma non si accontenta: "Dove vado mi fondo con la società, favorevole al video-check"

MESSINA – Coach Bonafede arriva a Messina poco più di un anno fa, prende in mano una squadra decisamente in crisi, già condannata alla pool salvezza e per tanti anche già condannata alla retrocessione. Senza poter cambiare molto come pedine in campo riesce a fare un vero e proprio miracolo, la squadra alla fine si salva.

Da quando è arrivato e fino alla partita di domenica scorsa in casa vinta contro Cremona il coach siracusano ha un ruolino di marcia impressionante: 29 partite vinte e 10 perse e se teniamo conto anche di quelle terminate al tiebreak (3v e 2s) in termini di punti Akademia con coach Bonafede in panchina ha conquistato 86 punti su 117 a disposizione. Numeri che hanno portato la squadra a quest’anno ai playoff promozione con tre giornate d’anticipo.

Conoscendolo un po’, avendolo visto in partita o durante un allenamento, Fabio Bonafede non è certo uno che si accontenta e anche raggiunto un obiettivo punta già al successivo. Nelle sue esperienze passate ha ottenuto già due volte la promozione dalla A2 alla A1 con Bolzano e poi in due anni dalla B1 alla A2 a Vallefoglia. La piazza di Messina, con cui coach Bonafede ha sottoscritto un contratto che vale anche per la prossima stagione, si pone lo stesso obiettivo, ma nessuno, un po’ per scaramanzia e anche per restare coi piedi per terra pensando ad un passetto alla volta, lo dice mai apertamente.

Intervista a coach Fabio Bonafede

Coach era stato lei a introdurre quest’estate il concetto step per step. Adesso manca solo un gradino da salire?

“Ne manca più di uno, mancano tre partite che sono step importanti in cui valuteremo la maturità della squadra nel raggiungere risultati alla portata. Inoltre per il nostro futuro il piazzamento, e quindi mantenere il terzo posto, vorrebbe dire avere la possibilità di giocare in semifinale con due eventuali partite su tre in casa. Non è certezza di avere il risultato ma per noi sarebbe un viaggio lungo in meno”.

Sicuramente si può sempre migliorare, ma in particolare in cosa state lavorando?

“In tutti i campi proviamo a non porci dei limiti. Come hai detto è un percorso fatto di gradini e dovremo salirli il più possibile. Lavoriamo in modo globale e individuale in cosa ogni ragazza tecnicamente ha bisogno. Per noi è un lavoro incessante e i risultati devono essere una conseguenza”.

Unendo Serie A1 e la classifica della pool Akademia è la 17ª realtà in Italia al femminile, la gente non si è ancora appassionata?

“Io domenica scorsa ho fatto un’esortazione, ma non solo per la pallavolo. Lo sport femminile merita l’attenzione del grande pubblico, le persone comunque a seguirci vengono e sono affezionate, potrebbero sicuramente essere molte di più. Sarà la costanza del nostro impegno a farli entusiasmare sempre di più”.

Ha fatto bene a Bolzano, ha fatto bene a Vallefoglia, da siciliano ci tiene di più a fare bene anche a Messina?

“Rispondere si sarebbe troppo facile, penso di avere la caratteristica di fondermi con la società con cui lavoro. Non è più lavoro ma finisce che mi sento proprio parte della società e l’essere siciliano viene dopo. Sono coinvolto con la società e le decisioni sono condivise, essere siciliano è un valore aggiunto ma è importante avere un gruppo di persone che lavora con grande affiatamento e sinergia”.

Avendo vissuto altre realtà come valuta quella messinese?

“Sia a livello di staff tecnico che di società dobbiamo crescere tanto anche se siamo già ben organizzati. Non bisogna mai smettere di crescere su tutti i campi, lo staff è voglioso di migliorare e di raggiungere nuovi traguardi. Senza tutte le componenti ben allineate è difficile raggiungere gli obiettivi, la punta dell’iceberg siamo io e le ragazze, ma ci sono tante altre persone che lavorano, tanto e bene”.

In stagione ci sono state polemiche con gli arbitri, ai playoff sarà disponibile il video-check, che ne pensa?

“È una corrente di pensiero al di là degli arbitri. Tutto il mondo è ormai impregnato di tecnologia quindi giocare le partite di pallavolo come si faceva il secolo scorso non mi aggrada molto. Non c’entra con gli errori degli arbitri è che il mondo è cambiato e non capisco perché le partite di pallavolo non debbano avere un supporto tecnologico, quindi io sono favorevole. Ma non è uno strumento di garanzia, è semplicemente al passo coi tempi”.

