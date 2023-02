Akademia Sant'Anna, Fabio Bonafede è il nuovo allenatore - Tempostretto

Il nuovo tecnico siracusano vanta esperienza in serie A1 e tante promozioni. Il presidente Costantino: "Allenatore dal grande carisma ed esperienza"

MESSINA – La Desi Shipping Akademia Messina comunica di aver affidato ufficialmente l’incarico di allenatore a Fabio Bonafede, figura dalla comprovata esperienza e nome di grande rilievo per la categoria. Toccherà al nuovo tecnico, che arriverà in riva allo Stretto nelle prossime ore, dare quella scossa all’ambiente tanto ricercata dal club caro a Fabrizio Costantino, a partire già dal prossimo match casalingo in programma domenica 26 febbraio, alle ore 17, contro San Giovanni in Marignano, ultimo match del girone B per l’Akademia Sant’Anna.

“Siamo felici di poter annunciare l’ingaggio di Bonafede – così Fabrizio Costantino, presidente della Desi Shipping Akademia Messina – si tratta di un allenatore dal grande carisma e di grande esperienza, una figura importante per la categoria e questo, per noi, significa dare ulteriore importanza al progetto che stiamo portando avanti. Crediamo fortemente nelle qualità del nostro gruppo e sappiamo che, nonostante non sia semplice, abbiamo le carte in regola per salvarci e costruire una nuova entusiasmante stagione in A2. Non possiamo non ringraziare Marco Breviglieri per il lavoro svolto in questi mesi. Era arrivato, però, il momento di scuotere l’ambiente e siamo convinti che aver scelto un allenatore del calibro di Bonafede rappresenti uno stimolo importante per tutti”.

Chi è Fabio Bonafede

Nativo di Siracusa, classe 1972, il nuovo tecnico di Akademia Sant’Anna vanta un curriculum ricco ed importante. Muove i primi passi nel mondo della pallavolo giocando da opposto proprio nella sua città, dove arriva anche vicino alla Serie A2. Poi si sposta fino a Bologna per motivi di studio e da lì ha inizio una lunga ed importante carriera da allenatore. In Emilia Romagna allena in Serie C ad Imola (esperienza arricchita da tanti titoli giovanili provinciali e regionali) e diventa referente tecnico degli allenatori. Nel 2005 si sposta a Lizzana, in Trentino, dove conquista una promozione dalla Serie C alla B2 e va vicino per ben due volte alla promozione in B1.

Nel 2012 si sposta sulla panchina del Neruda (Bolzano), squadra che guida dalla Serie B1 fino alla promozione in A1, centrando nella stagione 2015/16 la conquista del campionato di Serie A2 e della Coppa Italia di categoria. Nella stagione 2016/17 arriva a Caserta a stagione in corso (A2) portando la squadra alla salvezza senza passare dai playout. Qualche stagione di stop e poi nel campionato 2019/20 l’approdo a Vallefoglia, dove si rende protagonista di una bellissima cavalcata dalla Serie B1 alla massima categoria, raggiungendo nella scorsa annata la salvezza in Serie A1. Ad inizio anno la separazione consensuale con la Megabox e, quindi, la nuova avventura a Messina.

