 Coca, crack e hashish nascosti in un armadio, 21enne arrestato a Sant'Agata di Militello

Coca, crack e hashish nascosti in un armadio, 21enne arrestato a Sant’Agata di Militello

Gianluca Santisi

Coca, crack e hashish nascosti in un armadio, 21enne arrestato a Sant’Agata di Militello

martedì 10 Novembre 2026 - 16:49

L'accusa è di spaccio di sostanze stupefacenti

SANT’AGATA DI MILITELLO – Un 21enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. I fatti risalgono allo scorso venerdì, quando gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sant’Agata di Militello, impegnati nel controllo del territorio, hanno perquisito l’autovettura del giovane e successivamente la sua abitazione.

La perquisizione ha permesso di ritrovare un cospicuo quantitativo di droga. Nascosti in un armadio, infatti, sono stati rinvenuti 71 grammi di cocaina, 25 grammi di crack e 25 grammi di hashish. Trovati anche bilancini di precisione, un grinder e l’occorrente generalmente utilizzato per il confezionamento delle dosi.

A seguito dell’arresto in flagranza di reato, su disposizione del PM di turno presso la Procura della Repubblica di Patti, il 21enne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Il GIP ha poi disposto l’obbligo di dimora.

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