Torrente Annunziata, il Comune di Messina ferma il recupero della betoniera VIDEO

La Polizia Municipale interviene sul cantiere e blocca le operazioni. Il recupero con le autogrù dovrà essere svolto di notte per non bloccare il traffico

Colpo di scena nelle operazioni di recupero della betoniera precipitata nell’alveo del torrente Annunziata. I lavori per il sollevamento del mezzo pesante sono stati bloccati dalla Polizia Municipale. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’immediata sospensione del cantiere, con la richiesta di documenti a tutti gli operai e ai conducenti dei mezzi pesanti presenti sul posto.

Lo stop della Municipale e il blocco del cantiere

“I lavori non erano ancora stati autorizzati dal Comune”, con queste parole gli agenti della Polizia municipale hanno interrotto le operazioni di recupero della betoniera finita nel torrente. Su ordine del comandante Giovanni Giardina i vigili hanno intimato agli operai di fermarsi immediatamente e riaprire la strada. Sul posto le volanti stanno gestendo il traffico veicolare e le lunghe code che si sono create sul viale Annunziata.

Le manovre avviate nella mattinata, quindi, non sarebbero state autorizzate per quella fascia oraria e Palazzo Zanca non sarebbe stato informato dell’avvio delle operazioni. La ditta incaricata dal proprietario del veicolo si sarebbe presentata sul viale Annunziata di prima mattina posizionando la grande autogrù e sbarrando la strada, provocando pesanti disagi alla viabilità cittadina.

Ripresa dei lavori rinviata alla notte

Per evitare il caos del traffico nelle ore di punta, le disposizioni del Comune prevedevano infatti che le complesse fasi di imbracatura e sollevamento venissero eseguite di sera o durante la notte. Gli agenti della Municipale hanno quindi ordinato di interrompere qualsiasi manovra, smontare i presidi provvisori e liberare subito la carreggiata per riaprire il transito ai veicoli. Le operazioni di rimozione della betoniera dal canale potranno riprendere soltanto in orario notturno, quando la chiusura della strada potrà avvenire in sicurezza e senza paralizzare la circolazione della zona nord. Ma la curiosità è che il provvedimento arriva a operazioni quasi concluse.