Serbatoio Montesanto 2, Tremonti. Condotta riparata e distribuzione idrica riattivata

Lavori conclusi in anticipo rispetto al previsto

Conclusi, in anticipo sulla tempistica prevista, i lavori di riparazione della perdita riscontrata ieri nella rete idrica alimentata dal serbatoio Montesanto 2 e anche di una ulteriore riscontrata nel corso delle operazioni odierne.

Il fermo del flusso d’acqua, lungo l’anello di utenze servite, ha consentito di operare simultaneamente e in sicurezza e non ha fatto riscontrare richieste di intervento.

Completati gli interventi sulla rete e verificata la tenuta delle riparazioni, infatti, è stata appena riattivata la regolare distribuzione idrica.

Restano sempre attivi tutti i canali di contatto di Amam per ogni esigenza si riscontrasse:

– Pronto intervento: 090 3687711

– Numero Verde: 800 085584