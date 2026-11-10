 Serbatoio Montesanto 2, Tremonti. Condotta riparata e distribuzione idrica riattivata

Serbatoio Montesanto 2, Tremonti. Condotta riparata e distribuzione idrica riattivata

Redazione

Serbatoio Montesanto 2, Tremonti. Condotta riparata e distribuzione idrica riattivata

martedì 10 Novembre 2026 - 14:30

Lavori conclusi in anticipo rispetto al previsto

Conclusi, in anticipo sulla tempistica prevista, i lavori di riparazione della perdita riscontrata ieri nella rete idrica alimentata dal serbatoio Montesanto 2 e anche di una ulteriore riscontrata nel corso delle operazioni odierne.

Il fermo del flusso d’acqua, lungo l’anello di utenze servite, ha consentito di operare simultaneamente e in sicurezza e non ha fatto riscontrare richieste di intervento.

Completati gli interventi sulla rete e verificata la tenuta delle riparazioni, infatti, è stata appena riattivata la regolare distribuzione idrica.

Restano sempre attivi tutti i canali di contatto di Amam per ogni esigenza si riscontrasse:
– Pronto intervento: 090 3687711
– Numero Verde: 800 085584

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