Cocaina e altra droga in casa, arrestato a Patti

Chi è il 31enne andato ai domiciliari dopo il blitz della Polizia

E’ agli arresti domiciliari per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti William Balletta, arrestato dalla Polizia di Patti dopo il ritrovamento nel suo appartamento di 125 grammi di cannabinoidi e 10 grammi di cocaina. La droga era nascosta nell’abitazione del 31enne, riposta tra gli indumenti e sulla soglia di una finestra.

Blitz della Polizia, la droga sequestrata

Nel dettaglio sono stati recuperati e sequestrati marijuana, hashish e cocaina, quest’ultima in parte già suddivisa in dosi destinate ad alimentare il locale mercato degli stupefacenti. Tra il materiale trovato dagli agenti durante la perquisizione c’è anche la strumentazione occorrente per la predisposizione di involucri sottovuoto, nonché le tracce della pregressa attività di confezionamento di singole dosi. Dopo il blitz il giovane è stato arrestato e, su disposizione della Procura, è andato ai domiciliari, misura convalidata dal Giudice per le indagini preliminari.

Negozi irregolari, le multe

L’attività svolta dagli agenti del Commissariato di Patti si inserisce nel più ampio contesto di intensificazione dei controlli del territorio che hanno consentito, nel solo mese di aprile, di identificare quasi un migliaio di persone e 250 veicoli e verificare la regolarità amministrativa di 10 esercizi commerciali, riscontrando violazioni per le quali sono state elevate sanzioni per circa mille500 euro.