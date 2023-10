Cocuzza Basket Milazzo sconfitta all'esordio in C Unica - Tempostretto

Al via il campionato di Serie C Unica tra le messinesi sconfitte anche Svincolati Academy e Domenico Savio Messina

L’esordio della Peppino Cocuzza-Basket Milazzo nel nuovo campionato di serie C Unica Sicilia e Calabria si è rivelato amaro, con una sconfitta contro l’Alfa Catania presso il Pala Cucuzza di San Filippo del Mela. Sconfitte anche le altre messinesi Svincolati Academy e Domenico Savio e le due reggine che partecipano al girone Dierre e Stingers.

La Peppino Cocuzza-Basket Milazzo, dopo questa sfida casalinga, si prepara ora per una lunga trasferta a Gela, dove il 15 ottobre alle ore 18 sfideranno i locali presso il PalaLivatino. Impegno casalingo per il Savio contro Comiso, mentre in esterna Svincolati Academy contro Dierre Reggio Calabria.

Peppino Cocuzza-Basket Milazzo – Alfa Basket Catania 60 – 77

La partita ha visto i padroni di casa prendere il controllo nei primi minuti, grazie alle performance di Collier-Brooms e Miraglia. Nonostante il basso ritmo, la Peppino Cocuzza / Basket Milazzo è riuscita a mettersi in vantaggio, terminando il primo quarto sul punteggio di 17-14. Tuttavia, nel secondo quarto, l’Alfa Catania ha preso il sopravvento con una serie di realizzazioni dall’arco, guidata da Patanè ed Arena, portandosi avanti con un parziale di 8-27 che ha segnato il destino della partita. Nel corso della partita, la Peppino Cocuzza / Basket Milazzo è stata ostacolata dalla situazione dei falli, che ha costretto alcuni giocatori a sedersi.

Nonostante ciò, la squadra ha dimostrato spirito di lotta nella seconda metà del terzo quarto, cercando di ridurre il gap. Dalla panchina, Federico Romeo è emerso con 15 punti, dimostrando imprevedibilità in attacco, mentre Mattia Miraglia è stato il miglior realizzatore con 18 punti, sfidando la solida difesa catanese. Nonostante gli sforzi, l’Alfa Catania ha mantenuto la concentrazione nell’ultimo periodo, chiudendo la partita con il punteggio di 60-77 a loro favore.

Svincolati Academy – Basket School Gela 80-84

I giovani Under della Svincolati Academy conducono il match per più di tre frazioni ma cedono nel finale. I ragazzi di Coach Sant’Ambrogio partono forte e chiudono il primo periodo sul +7, 25-18. Nel secondo quarto gli ospiti provano ad accorciare e vanno al riposo lungo sul -1, 43-42.

Al rientro i milazzesi, con ritrovata intensità, spingono ancora ed al giungere della penultima sirena vanno sul +7, 65-58. Gela però non molla, dapprima riduce il gap e nei minuti finali opera il sorpasso. I bianco-blu provano a rimediare ma ormai la gara è andata, punteggio finale 80-84 che premia i gelesi.

Gli altri risultati

Sport Club Gravina – Dierre Reggio Calabria 80-51

Cus Palermo – Nuova Pallacanestro Marsala 88-81

Comiso – Stingers Reggio Calabria 107 -83

Basket Giarre – Basket Academy Catanzaro55-63

Invicta 93cento – Domenico Savio Messina 86-61