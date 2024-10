Col monopattino sul tetto della pensilina, Atm: “Non ci sono parole, serve rispetto”

L'atto di vandalismo di un giovane ripreso da una coetanea. E in sottofondo le immancabili risate. L'azienda: "Invieremo tutto alle autorità"

MESSINA – Un video di pochi secondi, con risate in sottofondo di chi, col telefono in mano, riprende un ragazzo salito sul “tetto” di una pensilina Atm con un monopattino. E non contento, il giovane ha lanciato a terra il mezzo a due ruote, di quelli di una ditta a noleggio che si possono vedere in giro per la città, a pochi centimetri da un autobus in sosta. È questo il contenuto di un nuovo video diffuso sui social e rilanciato anche da Atm, che ha chiesto rispetto e spiegato che denuncerà tutto “alle autorità competenti”.

Dall’azienda traspare tutta l’amarezza di chi non ne può più di atti di vandalismo: “Non ci sono parole. Invieremo tutto il materiale in nostro possesso alle autorità competenti. Ci vuole rispetto ed educazione. Le pensiline sono un bene di tutti i cittadini e non possono essere trattate in questo modo”.